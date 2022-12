TSV Elstorf feiert Sieg gegen Stade Landesliga Lüneburg im Überblick

"Mit dem 0:1 war es für uns sehr schwer, weil Stade sehr kompakt steht und schnelle Konter spielen kann", sagt Mattfeldt. Tatsächlich schnupperte Güldenstern am zweiten Treffer, verpasste aber den letzten Pass. In genau dieser Phase, in der dem TSV nicht viel einfiel, schlugen sie eiskalt zu. Björn Jarmer flankte scharf für den eingewechselten Claas Meier, der die Kugel über die Linie beförderte (66.).

In nur vier Minuten entledigten sich die VSV ihrer Aussicht auf Zählbares am Schlosspark. Sowohl Nils Koehle (29.), Bastian Reiners (30.), als auch Luca Bischoff (33.) knackten die Hedendorfer über Kombinationen durch das Zentrum."Wir haben vor dem Spiel davor gewarnt, dass sie durch die Zentrale spielen", ärgert sich Trainer Björn Stobbe. "Wir waren nicht drin, die Zweikampfführung war nicht angemessen."Die VSV arbeiteten sich zwar zurück, weil Can-Luca Aygör (35.) und Jerome Kroeger, per Strafstoß nach Foul an Jan-Hendrik Scheppeit, (71.) verkürzten. In dieser Phase hätte sich Stobbe weitere Optionen von der Bank gewünscht, die nur mit zwei Feldspielern aus der Zweitvertretung besetzt war.

Als die Hedendorfer am Ausgleich schnupperten, überchippte Reiners Schlussmann Sebastian Menzel zum 4:2 (75.). "Danach war der Drops gelutscht", resümiert Stobbe. "Meines Erachtens hat heute die Griffigkeit gefehlt, deswegen ist die Niederlage insgesamt verdient."

Tore: 1:0 (29.) Koehle, 2:0 (30.) Reiners, 3:0 (33.) Bischoff, 3:1 (35.) Aygör, 3:2 (71., FE) Kroeger, 4:2 (75.) Reiners. Nächstes Spiel: VSV - Bornreihe (Sbd., 10. Dezember, 14 Uhr).