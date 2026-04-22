TSV Ellhofen - VfB Neuhütten 2:3 (1:2)

Die Zuschauer bekamen von beiden Mannschaften über die gesamte Spielzeit eine Partie auf sehr

überschaubarem Niveau präsentiert. Die Hausherren gingen dabei früh in Führung. Ein einfacher langer Ball

genügte um den VfB komplett zu überspielen, alleine vor dem Tor schob der gegnerische Stürmer zum 1:0 ein

(10.). Der VfB konnte jedoch nur wenig später mit einem direkt verwandelten Freistoß von Patrick Köhler aus 20

Metern zunächst ausgleichen (17.), Jean-Pierre Löffler sorgte mit einer Einzelleistung für das 1:2 (23.). Im

weiteren Verlauf der ersten Hälfte brachten beide Teams nicht mehr viel zustande, so wurden mit der knappen

Neuhüttener Führung die Seiten gewechselt.

Die zweite Halbzeit begann optimal für den VfB. Patrick Köhler lief den ballführenden Torhüter an und wurde von

diesem angeschossen. Das Leder trudelte ins Tor zum 1:3 (48.). In den folgenden Minuten bäumte sich Ellhofen

auf und vergab gute Gelegenheiten. Unter anderem wurde ein Foulelfmeter verschossen. Der VfB überstand

diese Phase und ab der 60. Minute ließ der Elan der Gastgeber nach. Die Partie plätscherte vor sich hin und

Patrick Köhler hätte mit einem weiteren Freistoß beinahe für die Entscheidung gesorgt. Ellhofen konnte nach 74

Minuten etwas aus dem Nichts dann doch zum 2:3 verkürzen und war nun plötzlich wieder voll im Spiel.

Mehrfach lag der Ausgleich in der Luft, der VfB fand praktisch nicht mehr statt und konnte auch nicht für

Entlastung sorgen. Am Ende zitterte man den knappen Vorsprung über die Ziellinie und konnte nach drei

Niederlagen in Folge wieder einmal einen Sieg feiern.