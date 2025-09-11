 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
TSV Eller hat bislang alles gewonnen.
TSV Eller hat bislang alles gewonnen. – Foto: Sven Conor

TSV Eller Top-Favorit, Dormagen und Weissenberg im Verfolgerduell

Bezirksliga Niederrhein 1: Der TSV Eller trifft auf Aufsteiger VdS Nievenheim, der zuletzt zweistellig verloren hat. Bayer Dormagen und SVG Neuss-Weissenberg spielen um die vorderen Plätze.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Tabellenführer TSV Eller trifft auf Aufsteiger VdS Nievenheim, der zuletzt zweistellig gegen den MSV Düsseldorf verloren hat. Bayer Dormagen und SVG Neuss-Weissenberg spielen um die vorderen Plätze. So läuft das Wochenende:

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
19:30
Spieltext Eller 04 - Nievenheim

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
19:30
Spieltext TSV Bayer - Weissenberg

Morgen, 20:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
20:00live
Spieltext Uedesheim - ASV Mettmann

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30
Spieltext SV Hösel - Rhenania H.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:30
Spieltext MSV Düsseld. - Grevenb.-Süd

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30live
Spieltext TSV Meerbus. II - Sparta Bilk

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30live
Spieltext Lohausen - TV Kalkum

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
14:00
Spieltext DSC 99 - CfR Links

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
13:30
Spieltext Ratingen 04/19 ... II - SG Benrath

____

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - MSV Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Bayer Dormagen
So., 21.09.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Eller 04
So., 21.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Hösel
So., 21.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Meerbusch II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DSC 99 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Lohausener SV
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Uedesheim
So., 21.09.25 16:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Ratingen 04/19 U23 II

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 28.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - ASV Mettmann
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Rhenania Hochdahl
So., 28.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SVG Neuss-Weissenberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TV Kalkum-Wittlaer

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Aufrufe: 011.9.2025, 19:45 Uhr
André NückelAutor