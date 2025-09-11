TSV Eller Top-Favorit, Dormagen und Weissenberg im Verfolgerduell

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Tabellenführer TSV Eller trifft auf Aufsteiger VdS Nievenheim, der zuletzt zweistellig gegen den MSV Düsseldorf verloren hat. Bayer Dormagen und SVG Neuss-Weissenberg spielen um die vorderen Plätze. So läuft das Wochenende:
6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - MSV Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Bayer Dormagen
So., 21.09.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Eller 04
So., 21.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Hösel
So., 21.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Meerbusch II
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - DSC 99 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Lohausener SV
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Uedesheim
So., 21.09.25 16:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Ratingen 04/19 U23 II
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 28.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - ASV Mettmann
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Rhenania Hochdahl
So., 28.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SVG Neuss-Weissenberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TV Kalkum-Wittlaer