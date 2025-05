Zwei Neue bei der TSV Eller – Foto: TuS Gerresheim, DV Solingen

TSV Eller: Mehr Druck auf arrivierte Kräfte Bei der TSV Eller 04 wird es im Sommer erneut einen Umbruch geben. Danach soll ein neuer Angriff auf den Aufstieg in die Landesliga erfolgen.

In der Bezirksliga liefert sich die TSV Eller 04 noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Ortsrivalen MSV Düsseldorf um den vierten Tabellenplatz. Für die Elf von Kerim Kara wäre Rang vier in der Endabrechnung sicher kein schlechtes Ergebnis, zumal mit Marcel Ewertz und Anas El-Rifai vor der Saison zwei Schlüsselspieler ersetzt werden mussten. Aber wer die Verantwortlichen an der Vennhauser Allee kennt, weiß, dass diese nach noch Höherem streben. Und deshalb wird es in Eller auch in diesem Jahr wieder eine etwas höhere Fluktuation im Kader geben.

So., 25.05.2025, 15:30 Uhr TuS Gerresheim TSV Eller 04

Von insgesamt zehn Kickern wird sich Kerim Kara nach dem letzten Saisonspiel verabschieden. Im Gegenzug zogen er und der neue sportliche Leiter Vedat Atalay bereits vier Neuzugänge an Land. Mindestens weitere vier Verstärkungen werden in den kommenden Tagen folgen. Das Gute aus Sicht der TSV ist, dass alle Leistungsträger gehalten werden konnten. Mit Torhüter Burak Köktürk (SSV Erkrath), Kazumu Tashiro, Yuto Matsuda, Sahin Irevül, Minseo Cho, Clinton Owusu und dem erst in der Winterpause vom BV 04 geholten Oumar Bah (alle Ziel unbekannt) gehen Spieler von Bord, die in dieser Saison nicht zum unumstrittenen Stammpersonal zählten. Auch um Gaku Adachihara war es zuletzt still geworden, denn der Japaner verabschiedete sich schon zu Jahresbeginn wieder in die Heimat. Bleiben noch Yavuz Erdogan und Osei Appiah (FC Bosporus), die zumindest regelmäßiger Startelf-Mandate von Kerim Kara erteilt bekamen.