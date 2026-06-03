TSV Eller: "Jungs sind gerade dabei, das Clubhaus abzureißen"

Fast die gesamte Saison lang lag der MSV Düsseldorf an der Spitze der Bezirksliga, Gruppe 1. Da ist es schon bitter, wenn es dann am Ende nicht zum Titel reicht, und noch bitterer, wenn der Erfolg innerhalb von nur gut 50 Stunden durch die Finger eines Vereins gleitet. Über die Umstände mit zwei Wiederholungsspielen und der Belastung im Saisonfinale ist viel geschrieben und gesprochen worden, und es ehrt MSV-Coach Goran Tomic, dass er diesen Umstand nie als Ausrede angeführt hat.
Dennoch steht seit Dienstagabend fest: Die TSV Eller hat den Aufstieg durch das 1:3 des MSV beim 1. FC Grevenbroich-Süd sicher, ist nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Und das freut natürlich auch Eller-Coach Kerim Kara, der mit seinem Klub-Vorstand beim Spiel am Dienstag vor Ort war, und so zumindest nicht auf dem Sofa aufsteigen musste.
"Natürlich war das Programm schon hart für den MSV, wir haben denen am Sonntag schon alles abverlangt. Da ist es natürlich nicht leicht, wenn man zwei Tage später schon wieder ran muss. Aber mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Wir freuen uns einfach, weil wir eine verdammt gute Saison gespielt und uns dafür jetzt auch belohnt haben", erklärte Kara Minuten nach dem Abpfiff. "Natürlich werden wir das jetzt feiern. Die Jungs sind gerade schon dabei, das Clubhaus abzureißen. Auch am Sonntag wird dann sicherlich noch ein wenig gefeiert. Da wir aber davon ausgehen mussten, dass die Entscheidung erst am Sonntag fällt, ist die eigentliche Feier erst für den 13. Juni geplant", verriet der Coach noch, bevor es dann sicher noch ein wenig heiter wurde.
Die in der Schlussphase besonders formstarken Elleraner hatten zuletzt schon ein wenig darauf spekuliert, den Aufstieg ohne die Relegation schaffen zu können. "Das war schon unser Ziel. Denn in der Relegation hast Du nur 50:50-Spiele, da kann schnell mal etwas schiefgehen", erklärte Kara durchaus auch mit ein wenig Erleichterung. "Als Spieler bin ich mit der TSV mal in der Relegation aus der Landesliga abgestiegen. Umso mehr freue ich mich, jetzt als Trainer den Aufstieg geschafft zu haben, der mir als Spieler nicht gelungen ist."
Bei seinem MSV-Kollegen Goran Tomic ist die Stimmung eine Mischung aus Enttäuschung und Zuversicht. "Das Spiel war intensiv, vielleicht noch intensiver als das am Sonntag in Eller. Das 3:1 war vielleicht auch ein Tor zu hoch, aber insgesamt verdient, weil Grevenbroich den Sieg etwas mehr wollte als wir, etwas grelliger war. In der Anfangsphase müssen wir wieder führen, gehen dann bei zwei Distanzschüssen nicht drauf und lassen den Spieler abschließen. Insgesamt kann ich dem Team aber keinen Vorwurf machen, und der Blick geht auch schon nach vorne. Am Sonntag gegen Ratingen II wird zumindest Shohei Yamashita wieder mit dabei sein. Wir werden uns konzentriert vorbereiten", sagt Tomic. Mit einem Sieg wäre der MSV sicher in der Relegation, weil dann der direkte Vergleich mit der SG Benrath-Hassels für den MSV spricht.