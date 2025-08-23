TSV Eller ist Tabellenführer, Max Klaas rettet Lohausen

Am 2. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, hat der TSV Eller am Freitag den ersten Platz übernommen, der Lohausener SV kann in letzter Sekunde ein 2:2 retten.
DSC 99 Düsseldorf – TSV Eller 04 0:2
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Kaan Barak, Julian Goroncy, Ousainou Sarr, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Pascal Ryboth, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Piet Stracke, Abdoulie Sarr - Trainer: Sascha Walbröhl
TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Julien Augarde (89. Maximielian Prince Wayne Andam), Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Adnan Hotic, Noah Basil Karczewski, Tim Kasparek, Marc Daehne (76. Antonio Marinovic), Rasim Syuleyman, Nico Stracke (72. Sascha Bechert) - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Luca Vincent Velardi
Tore: 0:1 Nico Stracke (17.), 0:2 Jan-Eric Heydn (84.)
Lohausener SV – SVG Neuss-Weissenberg 2:2
Lohausener SV: Arda Cakmak, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Niklas Macher, Lennart Auer, Jannick Meng, Jona Simon, Maximilian Klaas, Saliou Mamadou Gaye, Roland Sitnikov, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune, Jonas Niemierza, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dennis Brune (23. Foulelfmeter), 0:2 Ranael-Baringa Ishimine (34.), 1:2 Maximilian Klaas (82.), 2:2 Maximilian Klaas (90.)
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr SV Uedesheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 31.08.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DSC 99 Düsseldorf
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - VdS 1920 Nievenheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - CfR Links Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Hösel - TV Kalkum-Wittlaer
So., 31.08.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 31.08.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 31.08.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - ASV Mettmann
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Bayer Dormagen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Uedesheim
So., 07.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Hösel
So., 07.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Lohausener SV
So., 07.09.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - MSV Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Eller 04
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Rhenania Hochdahl