TSV Eller hat den Landesliga-Aufstieg jetzt selbst in der Hand Bezirksliga, Gruppe 1: Mit 3:1 gewann die TSV Eller am Sonntag das Topspiel gegen den MSV Düsseldorf und muss selbst am letzten Spieltag nur auf sich schauen, wenn der MSV am Dienstag das zweite nauangesetzte Spiel gewinnt. von Sascha Köppen · Heute, 19:17 Uhr · 0 Leser

Mehr als 500 Zuschauer sahen ein Bezirksliga-Topspiel auf hohem Niveau. – Foto: Sascha Köppen

Nachdem der MSV Düsseldorf sein erstes neu angesetztes Spiel am Dienstagabend gegen den VdS Nievenheim mit 8:0 gewonnen hatte, wartete am Sonntag ab 15 Uhr der ultimative Aufstiegs-Showdown in der Bezirksliga, Gruppe 1, als bei der TSV Eller das Duell der beiden aktuell punktgleichen Spitzenteams anstand. Im Topspiel, das seiner Bezeichnung worklich würdig war, gingen die MSV-Kicker zwar zunächst in Führung, am Ende siegte Eller aber nicht unverdient mit 3:1, wodurch das Team vom Kerim Kara nun am letzten Spieltag die Fäden im Meisterschaftsrennen in der Hand hat.

MSV geht verdient in Führung

Die TSV Eller ging ebenso mit fünf Siegen aus den jüngsten fünf Spielen in die Partie wie die Gäste, so führten beide Teams nicht nur die reguläre, sondern auch die FuPa-Formtabelle an. So verlief letztlich auch das Spiel. Die Zweikämpfe waren von hoher Intensität, dass es nicht mehr ganz so warm war, tat sicher auch der Laufleistung der Teams gut. Letztlich war es aber doch die Zweikampfführung, an der für MSV-Coach Goran Tomic letztlich die Niederlage festzumachen war - zumindest nach der Pause. "Wir waren einfach zu oft zu weit weg von den Leuten, sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen. Aber wir mussten letztlich vier Stammspieler ersetzen", erklärte Tomic, in dessen Team neben dem ohnehin verletzten Sinan Kurt beim Aufwärmen auch noch Drilon Istrefi passen musste. Shoei Yamashita, der noch am Dienstag einen Dreierpack beigesteuert hatte, weilte in den USA. "Am Ende hat unser komplettes Zentrum gefehlt", erklärte Tomic, der das aber ebenso nicht als Ausrede gelten lassen wollte wie das neuangesetzte Spiel am Dienstag gegen Nievenheim. Im ersten Abschnitt waren die Gäste über weite Strecken das optisch bessere Team, was sicherlich auch mit einer taktischen Überraschung zu tun hatte. "Mit der Fünferkette hinten hatte ich definitiv nicht gerechnet, darauf mussten wir uns einstellen. Und ich habe dann auch ein wenig umgestellt", erklärte Eller-Coach Kerim Kara, der nach 29. Minuten das 0:1 durch Majid Abdalla hinnehmen musste. Auch Wiren Bhaskar hätte durchaus treffen können, bei einem Kopfball auf das kurze Eck war Eller-Keeper Nikolaos Gidopoulos zur Stelle. Das 1:1 in der 35. Minute hatte sich zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt angedeutet, war aber eine feine Einzelleistung von Anas El-Rifai, dessen Schuss Shunsuke Takahashi im MSV-Tor nicht abwehren konnte.

Stutz sorgt für die Entscheidung Nach dem Wechsel war der MSV dann zunächst wieder präsenter, das änderte sich jedoch zügig, und von nun an waren die Gastgeber tonangebend. Nach gut einer Stunde ließ dann Dennis Ordelheide sein Können aufblitzen, als die MSV-Abwehr eine Hereingabe offenbar für zu lang hielt, die der Offensivspieler aber mit dem Kopf noch erreichte und hervorragend auf das Tor brachte. Davon erholte sich der MSV nie wirklich. Mehrfach sah es eher nach dem 3:1 aus, das Spiel sah jedoch viele Unterbrechungen. Bei der TSV Eller musste sogar der Keeper getauscht werden, Hiroyuki Horii kam für Gidopoulos ins Spiel. Auch er blieb aber ohne Fehler. Es gab dann entsprechend 14 Minuten Nachspielzeit, und in dieser gab es dann einen Strafstoß für Eller, den das ansonsten sehr gute Gespann nicht unbedingt hätte geben müssen. El-Rifai scheiterte dann auch an Takahashi, zwei Minuten später jedoch vollendete Fabian Stutz einen Konter dann doch zum 3:1, das Eller nun alle Chancen gibt, spätestens mit einem Sieg in einer Woche den Aufstieg klarzumachen, hat das Team doch den direkten Vergleich gewonnen. Eller hat am Ende mehr zuzusetzen "Am Ende ist der Plan aufgegangen, und war schon klar, dass sie konditionell vermutlich etwas abbauen würden", sagte Kara mit dem Blick auf das Dienstags-Spiel des MSV. Der direkte Vergleich geht somit an die TSV, so dass der MSV nur bestenfalls nach Punkten gleichziehen kann, wenn das Nachholspiel am Dienstag bei Grevenbroich-Süd gewonnen wird und beide Teams am letzten Spieltag ihre Aufgaben lösen. In den Kampf kann die SG Benrath-Hassels nur noch bei Patzern der Konkurrenz eingreifen, hat sich doch beide direkten Vergleich und somit auch einen theoretisch noch möglichen Dreiervergleich verloren. Dabei ist bestenfalls Platz zwei noch zu erreichen.