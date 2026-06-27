TSV Eller: Drei Spieler ragen heraus

Das waren die besten Spieler beim TSV Eller 04. – Foto: Sascha Köppen

Wer waren die Besten in der abgelaufenen Saison beim TSV Eller? Diese Frage haben wir auch den Trainern der Düsseldorfer Bezirksligisten gestellt. Die Antworten fließen in die Auswahl der „Elf der Saison“ ein.

Wiren Bhaskar Auch in diesem Jahr zählte Bhaskar zu den herausragenden Verteidigern der Liga. Der 32-Jährige ist nicht nur zweikampfstark, sondern für einen Abwehrspieler auch überaus torgefährlich. Zudem gilt Bhaskar als fairer Sportsmann. Dies würdigten auch mehrere Trainer der Konkurrenz, die den Kapitän des MSV in die Elf der Saison wählten.

Takahashi Mit einer offensiv ausgerichteten Mannschaft kassierte Vizemeister MSV Düsseldorf die wenigsten Gegentreffer. Das lag natürlich auch an Shunsuke Takahashi. Der 23 Jahre alte Torhüter stellte seine Klasse auch in der Aufstiegsrelegation unter Beweis. Beim 1:1 gegen OSV Meerbusch parierte der Japaner unter anderem zwei Strafstöße. Zum Aufstieg reichte es für den MSV trotzdem nicht. Dafür aber steht zumindest Takahashi künftig in der Landesliga zwischen den Pfosten. Ihn zieht es zu VSF Amern.

Jacob Schwalbach Von den Klubs in der unteren Tabellenhälfte stellte der TV Kalkum-Wittlaer die zweitbeste Abwehr. Sie war somit auch der Garant für den Klassenerhalt. Mit Jacob Schwalbach stach ein 21-jähriger Verteidiger beim TVKW heraus. Schwalbach hielt den Laden nicht nur hinten zusammen, sondern erzielte auch selbst fünf Tore.

Roman Nahimi Auch mit 38 Jahren war Roman Nahimi wieder der Fixpunkt in der Abwehr der DJK Sparta Bilk. Nahimi ist zwar nicht mehr der Schnellste, macht das aber mit Auge und gutem Timing wett. Zudem ist seine Kopfballstärke unbezahlbar. Dass der dreifache Vater nun zum SC West zurückkehrt, bedauert man an der Fährstrasse. Dort hätte man Nahimi auch ein weiteres gutes Bezirksliga-Jahr locker zugetraut.

Ole Cloppenburg Mit nur 62 erzielten Toren stellte Lohausen eine der ungefährlichsten Angriffsreihen der Liga. Dass dies nicht stärker ins Gewicht fiel, lag auch an den Leistungen von Ole Cloppenburg. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler, der schon in den USA Fußball spielte, bestach mit Disziplin, Einsatz und Zweikampfstärke.

Adnan Hotic Mit der Verpflichtung von Adnan Hotic sicherte sich Ellers Trainer Kerim Kara im Sommer das entscheidende Puzzlestück für den Aufstieg. Der 37 Jahre alte Routinier erfüllte die Erwartungen, die an seinen Wechsel von Sparta Bilk an die Vennhauser Allee geknüpft waren, voll. Hotic nervte nicht nur seine Gegenspieler, sondern stachelte als verlängerter Arm von Kara seine Teamkollegen mit Art immer wieder zu taktischer Disziplin und Konzentration an.

Marcel Kachnowski Im Mittelfeld von Sparta Bilk verrichtete Marcel Kachnowski die Fleißarbeit und hielt den Feingeistern um Ex-Profi Alon Abelski den Rücken frei. Der 22-Jährige erarbeitete sich in seinem ersten Jahr an der Fährstrasse schnell den Respekt seiner Teamkollegen und mit seinen Leistungen auch einen Platz in der Elf der Saison.

Kilian Laux Bei der SG Benrath-Hassels setzt man nicht nur auf große Namen, sondern auch auf Spieler mit Entwicklungspotenzial. Ein solcher „Rohdiamant“ ging den Verantwortlichen mit Kilian Laux ins Netz. In seiner ersten Bezirksliga-Spielzeit gelangen dem aus Wersten gekommenen Mittelfeldspieler gleich 17 Tore und elf Vorlagen. Der 21-Jährige ist zweifellos eine der spannendsten Personalien im Kreis.

Fabian Stutz Die TSV Eller 04 ließ es in der Meistersaison richtig krachen. Und bei mehr als 40 Prozent der 115 geschossenen Tore hatte Fabian Stutz seine Füße im Spiel. Mit 19 Toren und 29 Vorlagen legte der Flügelspieler eine Fabelsaison hin. Vor allem in den Topspielen war Verlass auf den einstigen Oberligaspieler, der nun auch eine Etage höher nochmal seine Klasse zeigen darf.

Onurcan Baysal Für die mäßige Saison des DSC 99 gab es mehrere Gründe. An Onurcan Baysal hat es aber nicht gelegen, dass der „Club“ die Saison nur auf Platz sieben abschloss. Der schnelle Angreifer überzeugte mit extremer Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Mit 22 Treffern war Baysal der mit Abstand torgefährlichste Akteur im Aufgebot. Der Lohn ist ein Platz in der Elf der Saison.

Nico Stracke In der Elf der Saison darf natürlich auch der Torschützenkönig nicht fehlen. 29 Mal netzte Nico Stracke für Eller 04 ein. Das Besondere daran war: Der 28-Jährige kam bei 18 seiner 27 Einsätze von der Bank aus als „Joker“ ins Spiel. Ein Fünfer-, zwei Vierer- und ein Dreierpack sind weitere Gründe dafür, Stracke für die Mannschaft der Besten zu nominieren.