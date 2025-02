Der TSV Eller 04 geht nach einem wahren Krimi gegen den SV Solingen als Sieger vom Platz. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

TSV Eller 04 siegt bei Tor-Spektakel gegen SV Solingen 08/10 Bezirksliga Niederrhein: Der TSV Eller 04 gewinnt ein umkämpftes Auftaktspiel in die Rest-Saison gegen Verfolger SV Solingen 08/10 mit 5:4 (4:4).

In einem packenden Neun-Tore Krimi ist es dem TSV Eller 04 im Auftaktspiel zur zweiten Saisonhälfte der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, gelungen, gegen Tabellennachbar SV Solingen 08/10 wichtige drei Zähler einzuheimsen.

So., 09.02.2025, 15:00 Uhr TSV Eller 04 Eller 04 SV Solingen 08/10 SV Solingen 5 4 Abpfiff Zum Auftakt in die Rückserie sollte es zwischen den Konkurrenten Eller 04 und dem SV Solingen richtig heiß her gehen: Am Ende stehen die Hausherren als glückliche Gewinner dar und sammeln Big-Points im Kampf um die Aufstiegsplätze.

Acht Tore und Platzverweis in turbulenter erster Halbzeit Von einem ruhigen Abtasten zwischen den beide Mannschaften in der Anfangsphase konnte in jedem Fall keine Rede sein. Ganz im Gegenteil: Nach nur zwei absolvierten Spielminuten war es TSV-Stürmer Dennis Ordelheide, der mit seinem bereits zwölften Saisontor nach Vorarbeit von Kevin João Lobato zur frühen 1:0-Führung traf (2.). Allerdings zeigten sich die Gäste aus Solingen alles andere als geschockt, denn nur weitere zwei Minuten darauf sorgte Luan Ismajli mit dem Ausgleichstreffer für die direkte Antwort der Gäste (4.). Nach einem Alu-Treffer der Hausherren war es dann Max Zäh, der direkt im Gegenzug mit seinem siebten Saisontor auf 2:1 für die Solinger stellte und damit das Spiel drehte (14.). Doch die Freude der Gäste um diese Führung wurde schnell wieder zunichte gemacht, als in Spielminute 20 SV-Verteidiger Jonas Möller mit Glatt-Rot vom Platz flog und nur eine Minute später der Vorbereiter des ersten Tagestreffers, Kevin João Lato, zum 2:2 Ausgleich für die Gastgeber traf (21.).