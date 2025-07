TSV-Elgersburg dreht am Transferkarussell

Deutlich länger war Steven Bittmann für Elgersburg aktiv. Der 35-Jährige prägte den Verein über viele Jahre hinweg, feierte mit ihm den Aufstieg in die Kreisliga (Saison 2016/17) und zuletzt in die Kreisoberliga (ab 2023/24). Nun beendet er seine aktive Laufbahn und möchte sich künftig anderen Dingen widmen.

Verlassen hat den Verein Nils Krannich , der drei Jahre lang das Trikot des TSV trug. Er schließt sich dem Erfurter Kreisoberligisten SV Fortuna Ingersleben an.

Doch auch positive Nachrichten gibt es aus Elgersburg: Neben dem bereits vermeldeten Königstransfer Maximilian Zachert ( Wir berichten darüber) konnte der TSV mit Tom Würzberg einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der 21-jährige Torhüter wird mit einem Zweitspielrecht ausgestattet und sorgt damit für mehr Optionen im Tor.

Einen sportlichen Aufstieg statt Abstieg vollzieht Colin-Maurice Scholz. Der 24-Jährige spielte zuletzt vier Jahre beim TSV Langewiesen, dessen Team in der vergangenen Saison in die Kreisklasse abgestiegen ist. Scholz suchte eine neue sportliche Herausforderung – und findet diese nun beim TSV Elgersburg eine Klasse höher in der Kreisoberliga.