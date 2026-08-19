TSV Eintracht Karlsfeld empfängt Phönix München – und will „zu Hause eine Macht sein"

Der TSV Eintracht Karlsfeld empfängt als Spitzenreiter einen Aufsteiger. – Foto: Jenni Maul/FuPa Oberbayern

Nach vier Spieltagen haben die Münchner sechs Punkte auf dem Konto. Die Bilanz ist ausgeglichen – zwei Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber. Bei den beiden Erfolgen in Kammerberg (4:1) und am vergangenen Wochenende gegen Aschheim (6:0) stellten die Münchner ihre Offensivstärke unter Beweis. 13 Treffer werden aktuell nur vom SE Freising übertroffen. Sechsmal erfolgreich war Ugljesa Stevanovic, der damit auch die Torschützenliste anführt – und zuletzt in Aschheim einen Dreierpack schnürte. „Da ist Qualität da“, sagt Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser, der besonders ein Auge auf den Stürmer der Gäste hat.

Dieser Saisonstart kann sich sehen lassen: Der TSV Eintracht Karlsfeld geht nach drei Siegen als Tabellenführer in den fünften Spieltag der Bezirksliga Nord. Da wartet am Mittwoch (20 Uhr) mit dem FC Phönix München ein Aufsteiger, der bisher positiv überraschte.

Karlsfeld will Startschwierigkeiten ablegen

Die Karlsfelder müssen sich vor dem ersten Pflichtspielduell beider Teams aber nicht verstecken. Vor wenigen Tagen gelang mit dem 6:1-Sieg in Kammerberg der dritte Erfolg in dieser Saison. Auch personell ist die Eintracht gut gerüstet für die Englische Woche. Verletzte oder angeschlagene Spieler gibt es derzeit nicht, zudem kehren mit Leo Kristic und Markus Huber zwei Urlauber zurück. „Die geben uns noch einmal mehr Tiefe im Kader“, sagt Beutlhauser.

Allerdings sieht Beutlhauser noch einen Punkt, an dem seine Mannschaft arbeiten muss: den Start in die Partie. Gegen Gerolfing, in Dornach und zuletzt in Kammerberg benötigte die Eintracht jeweils Zeit, um richtig ins Spiel zu finden. Gegen Kammerberg konnte die Eintracht den Rückstand drehen, in Dornach gelang dies nicht. „Wir müssen dieses Mal von Anfang an hellwach sein“, fordert der Trainer deshalb. Die Eintracht will nicht wieder einem Rückstand hinterherlaufen, sondern selbst früh das Kommando übernehmen.

Fabian Barth drängt in die Startelf

Auch deshalb denken Beutlhauser und sein Kollege Florian Hönisch konkret über eine Veränderung nach: Fabian Barth, der gegen Garching spät zum Siegtorschützen avancierte und auch in Kammerberg nach seiner Einwechslung doppelt traf, darf sich Hoffnungen auf seinen ersten Startelfeinsatz in dieser Saison machen. „Die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass er jetzt mal startet“, sagt Beutlhauser. Gerade in der englischen Woche soll die Belastung verteilt werden.

Dennoch will sich die Eintracht nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen, sondern auf die eigene Qualität vertrauen – vor allem zu Hause: Dort gelangen zwei Siege mit insgesamt 5:0 Toren. Der dritte Erfolg wäre ganz nach Beutlhausers Geschmack: „Wir wollen zu Hause eine Macht sein.“