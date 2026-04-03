TSV Einsingen überragend, FC Neenstetten glänzt, TSV Holzheim siegt

Kreisliga A2:

SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – SV Fortuna Ballendorf 1:1

In Neu-Ulm sahen die Fans eine ausgeglichene Begegnung, die erst im zweiten Durchgang an Fahrt aufnahm und schließlich mit einem 1:1-Unentschieden endete. Die Reserve der SGM ging in der 57. Minute durch Erlir Bahtiri in Führung und schien lange Zeit auf Kurs Heimsieg zu sein. Ballendorf gab sich jedoch nicht geschlagen und drängte hochemotional auf den Ausgleich. Die Belohnung folgte in der Schlussphase: Nach einem Foulspiel im Strafraum behielt Nikolai Tappert in der 76. Minute die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum Endstand. In der verbleibenden Zeit suchten beide Teams den Lucky Punch, doch es blieb bei der Punkteteilung.

SV Nersingen – TSV Pfuhl 1:2

Der TSV Pfuhl entführte in einer hart umkämpften Partie drei Punkte aus Nersingen und feierte einen knappen 1:2-Auswärtssieg. Dabei erwischten die Hausherren den besseren Start, als Tom Gora den SV Nersingen in der 22. Minute hochemotional in Führung brachte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Felix Näter glich bereits in der 26. Minute für die Gäste aus Pfuhl aus. Die Entscheidung fiel kurz nach der Halbzeitpause: In der 48. Minute bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den Felix Wanke per Foulelfmeter eiskalt zum Siegtreffer verwandelte. Nersingen warf am Ende alles nach vorne, konnte die kompakte Pfuhler Defensive aber nicht mehr überwinden.

FC Neenstetten – SV Oberelchingen 6:1

Der FC Neenstetten brannte vor heimischem Publikum ein wahres Feuerwerk ab und schickte den SV Oberelchingen mit einer 6:1-Packung nach Hause. Mann des Tages war Jannik Leibing, der die Weichen bereits in der 14. Minute per Foulelfmeter auf Sieg stellte. Sebastian Häge erhöhte in der 32. Minute auf 2:0, bevor erneut Jannik Leibing kurz vor der Pause in der 44. Minute das 3:0 markierte. Direkt nach dem Wechsel schraubte Sebastian Häge das Ergebnis in der 47. Minute auf 4:0 hoch. Oberelchingen gelang durch Stefan Karrasch in der 59. Minute lediglich der Ehrtreffer, bevor Mark Junginger in der 74. Minute und erneut Jannik Leibing kurz vor Schluss den hochemotionalen Endstand besiegelten.