TSV Einigkeit Dornap bleibt als Dritter im Aufstiegsrennen Der Tabellenzweite Rot-Weiß Wülfrath hält Tuchfühlung zu Spitzenreiter SSVg Heiligenhaus. Die ASV-Zweite setzt ihre Erfolgsserie fort.

So., 09.10.2022, 13:00 Uhr

Nach knapp einer halben Stunde brachte Philipp Carls seine Elf per verwandeltem Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Wenig später glichen die Gastgeber aus, ehe Daniel Pusic für die Dornaper 2:1-Halbzeitführung sorgte. Nach dem Wiederanpfiff kamen die Ronsdorfer „durch einen zweifelhaften Treffer“, so Marc Bläsing zum 2:2-Ausgleich. Die schöne Vorarbeit von Julian Gaulke nutzte erneut Pusic zum 3:2-Endstand.

Dornap: Sirrenberg – Carls, B. Ermels, Fischer (62. Kurtz), Vinlk, Bartl, Booclk, M. Ermels, Effenberg, Gaulke, Pusic.