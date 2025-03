TSV Eiche furios; Spitzenteams lassen Punkte liegen

In der Kreisliga Osterholz fand am vergangenen Wochenende der 20. Spieltag statt. Die drei Teams an der Tabellenspitze konnten alle keinen Sieg einfahren und der Titelkampf geht nur langsam weiter. Wir schauen auf die Spiele...

Das Spitzenspiel in Dannenberg zwischen Platz fünf und drei war von Spannung geprägt. Lange sah es nach einer Nullnummer aus, doch dann traf Linus Bädecker in der 83. Minute zum 1:0 für Dannenberg. Die Führung hielt allerdings nur zwei Minuten, denn Joel Kreker markierte mit seinem 22. Saisontor den 1:1-Endstand.

Nach der Pause nahm die Partie erst an Fahrt auf. Das 1:0 in der 47. Minute durch Per Schramm konterte Marvin Witte nur vier Minuten später mit seinem siebten Saisontor zum Ausgleich. Letztendlich konnte VSK Osterholz II aber doch den dritten Sieg in Serie einfahren, denn Nikolai Süß schoss sein 15. Saisontor. Für die Gäste war es die vierte Niederlage in Serie.

Nachdem Nick Stellmann Per Elfmeter zum 0:1 für Aschwarden traf, drehte Hambergen II die Partie durch Tim Denker und Kai-Cedric Ribbe, der ebenfalls per Elfmeter erfolgreich war. Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen. Jan Jonashoff traf zum Ausgleich. Für Hambergen II war es nach zwei Siegen in Serie dieses Mal "nur" ein Unentschieden, doch der Tabellenfünfzehnte sammelt weiter stets Punkte für den Klassenerhalt.

Nach einem guten Lauf, war es für Lilienthal-Falkenberg das vierte Spiel in Serie ohne Sieg. Dabei kassierte Meyenburg zuvor auch zwei Pleiten in Folge. Nach gut einer Stunde stand es 1:1, doch dann kamen sechs super Minuten der Gäste, in denen Marvin Tietje mit zwei Toren und Paul Lukas Ladwig auf 1:4 stellten. Am Ende stand ein 2:4 auf der Anzeigetafel..

Das Kellerduell zwischen Platz 16 und 14 konnten die Gäste gewinnen. In der 29. Minute stellte Steffen Küthmann mit seinem zwölften Saisontor auf 0:1 und stellte die Weichen auf Sieg. In der absoluten Schlussphase traf Felix Gartelmann per Elfmeter zum 0:2. Für ihn war es das erste Tor nach seinem Wechsel von Worpswede. Lediglich der Anschlusstreffer gelang der SG Platjenwerbe/Lesumstotel noch, doch die zweite Niederlage in Serie konnte nicht mehr abgewendet werden..

Wie Aschwarden und Schwanewede, konnte auch der SV Löhnhorst keinen Dreier einfahren. Gegen den ASV Ihlpohl hagelte es sogar fast eine Niederlage, nachdem Nico Merdes nach zehn Minuten auf 1:0 stellte. Erst ein Eigentor in der 83. Minute bescherte Löhnhorst einen Zähler, wodurch der Abstand auf Platz zwei weiterhin fünf Punkte beträgt.