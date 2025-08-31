TSV Eibach holt den ersten Punkt

Dillenburg. Der TSV Eibach bleibt auch nach dem fünften Spieltag Schlusslicht der Fußball-A-Liga Dillenburg, hat sich beim 2:2 gegen den SSV Frohnhausen II aber den ersten Zähler geholt. 2:2-Remis trennten sich auch die SG Sinn/Hörbach und die SG Dietzhölztal, während der TuS Driedorf und der SV Eisemroth 1:1 spielten. Hohe Heimsiege fuhren am Sonntag der FC Niederroßbach (5:2 gegen den SV Herborn) und der VfL Fellerdilln (7:1 gegen SG Roth/Simmersbach) ein. Der VfL verdrängte damit sogar die punktgleiche SG Obere Dill von Rang eins, die sich der Aufsteiger Freitag beim 3:0 bei der SG Eschenburg holte. Am Samstag bejubelte zudem der FC Merkenbach ein 5:2 bei der SG Aartal.