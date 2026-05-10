TSV Ehningen weiter an der Spitze – Drama in der Nachspielzeit

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Beim heutigen Abschluss des 26. Spieltags der Landesliga, Staffel 2, ging es auf den Sportplätzen der Region hoch her. Es war ein Spieltag, der von nervenaufreibenden Wendungen und einer fast beispiellosen Nachspielzeit geprägt war.

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Ein intensives Duell im Eybacher Tal lockte 275 Zuschauer an, die eine leidenschaftliche Partie erlebten. Der SC Geislingen benötigte dringend Zählbares gegen den favorisierten TSV Bad Boll und legte einen Start nach Maß hin. Bereits in der 9. Minute erzielte Mert Özdemir den Treffer zum 1:0. In der Folge entwickelte sich ein Spiel, in dem die Gastgeber die knappe Führung mit großem Einsatz verteidigten. ---

Vor 150 Zuschauern lieferten sich der 1. FC Eislingen und der TSGV Waldstetten einen packenden Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Gäste aus Waldstetten erwischten den besseren Start, als Can-Luca Groiss in der 9. Minute das Tor zum 0:1 markierte. Eislingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Aykut Durna in der 33. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste erneut in Führung: Patrick Nagler traf in der 54. Minute zum 1:2. Es blieb Aykut Durna vorbehalten, in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 2:2-Endstand auszugleichen. ---

Eine emotionale Achterbahnfahrt erlebten die 150 Zuschauer im Floschenstadion, die in einem Desaster für den VfL Sindelfingen endete. Der FV Spfr Neuhausen überrumpelte die Hausherren früh: Luis Herzog erzielte in der 2. Minute das 0:1, und nur zwei Minuten später erhöhte Peter Güth in der 4. Minute auf 0:2. Sindelfingen keimte kurz Hoffnung auf, als Artan Ademi in der 18. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Die Wende wurde jedoch jäh gestoppt, als Alexander Bachmann in der 42. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl brach der VfL im zweiten Durchgang ein. Markus Fickeisen stellte in der 53. Minute auf 1:3. In der Schlussphase schraubte Christian Schenk das Ergebnis mit einem Doppelschlag in der 87. Minute und erneut in der 87. Minute auf 1:5 in die Höhe. ---

Der TSV Bernhausen unterstrich vor 153 Zuschauern seine Aufstiegsambitionen beim SV Waldhausen. Zunächst schien die Überraschung möglich, als Tim Eckstein die Gastgeber in der 23. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Mit diesem Vorsprung ging es in die Kabinen, doch nach der Pause drehte Bernhausen auf. Lukas Walz erzielte in der 53. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb umkämpft, bis Ivan Matanovic in der 69. Minute das Spiel zum 1:2 drehte. Den Schlusspunkt setzte erneut Lukas Walz, der in der 83. Minute mit dem Tor zum 1:3 alles klar machte. ---

Vor 100 Zuschauern unterstrich der Aufsteiger TSV Köngen seine starke Form und ließ dem Schlusslicht keine echte Chance. Die Hausherren dominierten die erste Halbzeit fast nach Belieben. In der 31. Minute eröffnete Max Schlotterbeck den Torreigen mit dem 1:0. Nur drei Minuten später, in der 34. Minute, erhöhte Robin Hiller auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff unterlief Tim Urban in der 43. Minute ein unglückliches Eigentor zum 3:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel kam der FV Sontheim/Brenz noch einmal kurzzeitig heran, als Tobias Hörger in der 62. Minute das 3:1 erzielte. Doch die Hoffnung der Gäste war nicht von langer Dauer. In der 77. Minute machte Yannik Kögler mit dem Treffer zum 4:1 alles klar. ---

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die 111 Zuschauer in der Partie zwischen der TSVgg Plattenhardt und dem SV Böblingen. Die Gäste erwischten einen Blitzstart, als Oliab Calemba bereits in der 5. Minute zur 0:1-Führung traf. Plattenhardt zeigte sich jedoch unbeeindruckt: In der 11. Minute glich Luka Gyselincks zum 1:1 aus. Die Freude währte nur kurz, denn bereits in der 13. Minute brachte Alban Dodoli die Böblinger erneut mit 1:2 in Front. Es entwickelte sich ein leidenschaftlicher Kampf, in dem die Hausherren in der 76. Minute durch Nemanja Markovic den viel umjubelten 2:2-Ausgleich erzielten. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug Böblingen in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) eiskalt zu: Anton Lendl markierte den 2:3-Siegtreffer. ---

Die Begegnung wird wohl aufgrund ihrer außergewöhnlichen Länge in die Geschichte dieser Saison eingehen. Der gastgebende MTV Stuttgart forderte dem Tabellenführer TSV Ehningen alles ab und ging in der 30. Minute durch Till Julius Flach mit 1:0 in Führung. Ehningen rannte lange vergeblich an, bewies aber im zweiten Durchgang Geduld. In der 68. Minute gelang Maurice Dreher der Ausgleich zum 1:1. Die Schlussphase wurde dramatisch und hitzig: In der 78. Minute sah Georgios Chelidonopoulos auf Seiten der Stuttgarter die Rote Karte. In einer extrem langen Nachspielzeit behielt der Ehningen die Nerven. In der 21. Minute der Nachspielzeit (90.+21) erzielte Gabriel Körtge Corral das erlösende 1:2, bevor Lars Jäger in der 29. Minute der Nachspielzeit (90.+29) den 1:3-Endstand besiegelte. ---

In Maichingen hielt die Spannung bis zur letzten Sekunde an. Der abstiegsbedrohte TV Echterdingen ging in der 30. Minute durch Yannis Kalchschmidt mit 0:1 in Führung, doch der GSV Maichingen antwortete prompt: Michael Klauß erzielte in der 33. Minute das 1:1. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) drehte Anil Sarak die Partie zum 2:1. Echterdingen gab nicht auf und belohnte sich in der 85. Minute durch den Ausgleich von Marc Mägerle zum 2:2. Doch das letzte Wort hatte erneut Michael Klauß, der in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:2-Endstand traf und die Maichinger jubeln ließ.