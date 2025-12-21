TSV Ehningen triumphiert beim zweiten Astra Hallencup

Der zweite Turniertag des 2. Astra Hallencups in Weilheim entwickelte sich zu einem langen, intensiven Hallenfußballmarathon mit klarer Dramaturgie und einem eindeutigen Sieger. Zwölf Mannschaften kämpften am heutigen Sonntag im Hauptturnier um Punkte, Platzierungen und den Einzug in die K.-o.-Phase. Nach einer fordernden Vorrunde, einer verdichteten Zwischenrunde und hochspannenden Entscheidungsspielen setzte sich der TSV Ehningen durch und gewann das Finale deutlich. Der Landesligist bestätigte damit seine Rolle als Maßstab dieses Turniertages.

Der heutige Sonntag begann um 11 Uhr in der Weilheimer Halle und stand von Beginn an unter hoher Belastung. Gespielt wurde zehn Minuten pro Partie. Der Modus verlangte von den Teams permanente Konzentration, da schon kleine Unachtsamkeiten unmittelbare Auswirkungen auf die Tabelle hatten. Die große Vorrundengruppe mit zwölf Mannschaften sorgte für eine enorme Dichte an Begegnungen und ließ keinen Raum für taktisches Abwarten.

Vorrunde: Faurndau setzt früh den Maßstab

In der Vorrunde der Gruppe 1 präsentierte sich der FV Vorwärts Faurndau als konstantestes Team. Mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 17:9 belegte Faurndau Platz eins der Gesamttabelle. Siege wie das 4:3 gegen AC Catania Kirchheim, das 5:2 gegen den FV 09 Nürtingen oder das 3:2 gegen den SSV Reutlingen II unterstrichen die Durchschlagskraft des Teams. Besonders auffällig war die Fähigkeit, enge Spiele für sich zu entscheiden.

TSV Ehningen und Verfolger bleiben in Schlagdistanz

Hinter Faurndau positionierte sich der TSV Ehningen mit 12 Punkten und 13:7 Toren. Der Landesligist zeigte sich stabil, ließ sich auch von engen Ergebnissen nicht aus dem Rhythmus bringen und blieb über den gesamten Vormittag hinweg im oberen Tabellenbereich. Ebenfalls stark präsentierten sich der SV Ebersbach/Fils II und der FC Esslingen, die jeweils auf zehn Punkte kamen und damit ebenfalls den Sprung in die obere Tabellenhälfte schafften.

Ausgeglichenes Mittelfeld und enger Kampf um Platzierungen

Das breite Mittelfeld der Vorrunde war geprägt von hoher Ausgeglichenheit. Der SSV Reutlingen II, der FV 09 Nürtingen und der FC Mezopotamya Bietigheim erreichten jeweils neun Punkte. Unterschiede entstanden hier weniger durch die Anzahl der Siege als durch die Tordifferenz und direkte Vergleiche. Mannschaften wie der VfB Oberesslingen/Zell, der TSV Weilheim/Teck und der TSV Weilheim/Teck II konnten sich zwar einzelne Achtungserfolge sichern, blieben in der Gesamtabrechnung jedoch zurück.

Zwischenrunde: Neue Gruppen, neuer Druck

Nach Abschluss der Vorrunde wurde das Feld neu sortiert. In der Zwischenrunde trafen die besten Teams in zwei Dreiergruppen aufeinander. In Gruppe A bestätigte der FV Vorwärts Faurndau seine Ambitionen mit klaren Siegen gegen den SV Ebersbach/Fils II und den FV 09 Nürtingen. Sechs Punkte und ein Torverhältnis von 8:2 bedeuteten souverän Platz eins. In Gruppe B setzte sich der TSV Ehningen durch, der mit vier Punkten vor dem FC Esslingen und dem SSV Reutlingen II blieb.

Halbfinale: Favoriten unter Zugzwang

Die Halbfinals markierten den Übergang in die entscheidende Phase. Der FV Vorwärts Faurndau traf auf den FC Esslingen und musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Trotz des starken Turnierverlaufs zuvor reichte ein einzelnes Gegentor aus, um den Finaleinzug zu verpassen. Im zweiten Halbfinale ließ der TSV Ehningen keine Zweifel aufkommen und bezwang den FV 09 Nürtingen klar mit 3:0.

Spiel um Platz drei: Nürtingen behauptet sich

Im Spiel um Platz drei zeigte der FV 09 Nürtingen noch einmal Moral. Gegen den FV Vorwärts Faurndau gelang ein 5:2-Erfolg, der dem Team einen versöhnlichen Abschluss des Turniers sicherte. Nach dem Halbfinal-Aus gelang damit ein klarer Sieg in einem Spiel, das nochmals Tempo und Offensivfreude bot.

Finale: Ehningen setzt ein Ausrufezeichen

Das Finale zwischen dem TSV Ehningen und dem FC Esslingen wurde zu einer einseitigen Angelegenheit. Ehningen dominierte die Partie und gewann deutlich mit 5:0. Der Landesligist bezwang damit einen Verbandsligisten klar und unterstrich seine Überlegenheit an diesem Turniertag. Als bester Spieler des Turniers wurde Tino Dannecker vom TSV Ehningen geehrt.