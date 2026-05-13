TSV Ehningen tobt davon, TSV Köngen stößt auf Rang zwei

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Vor dem gesamten 27. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 haben die beiden Abendspiele das Titelrennen mit voller Wucht neu sortiert. TSV Ehningen verteidigte die Tabellenführung mit einem furiosen 7:1 gegen den GSV Maichingen und baute den Vorsprung an der Spitze aus. Dahinter nutzte TSV Köngen den 2:0-Heimsieg gegen den TSGV Waldstetten, um auf Platz zwei zu klettern. Für die Verfolger war es ein Abend voller Klarheit – und für die Liga ein Signal, dass der Endspurt an Schärfe noch einmal gewonnen hat.

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TSV Köngen hat sich in einem richtungsweisenden Abendspiel mit 2:0 gegen den TSGV Waldstetten durchgesetzt und damit einen schweren Schlag im Aufstiegsrennen gelandet. In einer Partie mit großer Bedeutung brachte Yannik Kögler die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Es war ein Treffer, der dem Spiel sofort eine klare Richtung gab und Köngen das Selbstvertrauen verlieh, diese große Chance zu greifen. Auch nach der Pause blieb der Druck auf den Schultern beider Mannschaften spürbar. Waldstetten brauchte eine Antwort, fand sie aber nicht. Stattdessen traf erneut Yannik Kögler in der 69. Minute zum 2:0 und machte den Abend für Köngen perfekt. Der Aufsteiger springt damit auf Rang zwei und steht nun bei 49 Punkten. Waldstetten fällt nach dieser Niederlage mit 47 Zählern auf Platz vier zurück und hat im engen Rennen einen schmerzhaften Rückschlag kassiert.

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TSV Ehningen hat im Flutlicht ein gewaltiges Ausrufezeichen gesetzt und den GSV Maichingen mit 7:1 überrollt. Schon in der 1. Minute traf Maurice Dreher zum 1:0 und eröffnete einen Abend, an dem die Gastgeber früh den Ton angaben. Zwar glich Michael Klauß in der 35. Minute zum 1:1 aus, doch die Antwort des Tabellenführers war brutal entschlossen: Maurice Dreher stellte in der 40. Minute auf 2:1 und legte in der 50. Minute das 3:1 nach. Was danach folgte, war ein Sturmlauf. Gabriel Körtge Corral erhöhte in der 51. Minute auf 4:1, Marcel Sigloch traf in der 53. Minute zum 5:1. In der 79. Minute gelang Gabriel Körtge Corral das 6:1, ehe Uygar Iliksoy in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt zum 7:1 setzte. Ehningen steht damit nun bei 54 Punkten und bleibt mit Wucht Tabellenführer. Maichingen bleibt nach diesem bitteren Abend bei 36 Punkten auf Rang zehn.

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Für FV Sontheim/Brenz ist die sportliche Lage entschieden: Der Aufsteiger ist mit 11 Punkten bereits abgestiegen. Dennoch bleibt jedes Spiel eine Frage von Haltung und Würde. Das 1:4 in Köngen hat noch einmal gezeigt, wie schwer diese Saison war. Vor eigenem Publikum wird die Mannschaft trotzdem versuchen, ein Lebenszeichen zu senden. TSVgg Plattenhardt steht mit 25 Punkten auf Rang 14 und steckt tief im Abstiegskampf. Die 2:3-Niederlage gegen SV Böblingen war ein besonders bitterer Schlag, weil der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit fiel. Gerade deshalb ist dieses Auswärtsspiel von enormer Bedeutung. Plattenhardt braucht Punkte, weil im Keller kaum jemand nachlässt. Alles andere als ein Sieg würde die Anspannung weiter erhöhen. ---

TSV Bad Boll musste sich zuletzt überraschend 0:1 in Geislingen geschlagen geben und verlor damit im eng gestaffelten Aufstiegsrennen wertvollen Boden. Mit 45 Punkten steht die Mannschaft dennoch voll im Rennen. Vor eigenem Publikum zählt nun nur eine Reaktion, denn die Spitze bleibt in Reichweite – aber nur für jene, die sich keinen zweiten Dämpfer erlauben. SV Waldhausen unterlag zuhause TSV Bernhausen mit 1:3 und fiel dadurch etwas zurück. Mit 43 Punkten ist auch für die Gäste nach oben noch nicht alles verloren, doch gerade solche direkten Vergleiche entscheiden nun über Hoffnung oder Ernüchterung. Dieses Spiel trägt die ganze Spannung eines Duells zweier Teams, die sich weiter etwas ausrechnen und deshalb kaum ein Nachlassen erlauben dürfen. ---

FV Spfr Neuhausen hat mit dem beeindruckenden 5:1 in Sindelfingen ein mächtiges Signal gesendet. Mit 35 Punkten ist die Mannschaft noch nicht in völliger Sicherheit, aber sie hat ihre Position deutlich gestärkt. Vor allem die Klarheit dieses Auswärtssiegs dürfte Kräfte freigesetzt haben. Zuhause soll nun der nächste Schritt folgen. SC Geislingen kommt nach dem 1:0 gegen TSV Bad Boll mit Rückenwind, auch wenn die Ausgangslage weiter heikel bleibt. 29 Punkte bedeuten Rang 13 – das ist kein Platz zum Durchatmen. Gerade deshalb ist dieses Spiel so wichtig: Neuhausen kann sich weiter absetzen, Geislingen den Abstand nach unten vergrößern. Es ist ein Duell, das weniger vom Glanz als von der Dringlichkeit lebt. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen VfL Sindelfingen Sindelfingen 15:00 PUSH

TV Echterdingen hat beim 2:3 in Maichingen spät und schmerzhaft verloren und bleibt bei 30 Punkten. Der Abstand auf die gefährlichen Plätze ist nicht groß genug, um sich sicher zu fühlen. Vor eigenem Publikum muss daher eine Antwort her, zumal mit VfL Sindelfingen ein Gegner kommt, der selbst ins Wanken geraten ist. Sindelfingen erlebte beim 1:5 gegen Neuhausen einen herben Einbruch und steht mit 38 Punkten weiter im Mittelfeld. Die Mannschaft ist tabellarisch besser gestellt, doch nach einem solchen Ergebnis ist immer auch die Reaktion eine Frage des Charakters. Für Echterdingen geht es um Luft im Keller, für Sindelfingen um Stabilität. Es ist ein Spiel, in dem die Nervosität früh spürbar werden dürfte. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten MTV Stuttgart MTV Stgt 15:00 PUSH

Für TSGV Waldstetten ist diese Partie das zweite Spiel innerhalb weniger Tage – und damit womöglich ein Schlüsseltermin im Meisterschaftsrennen. Nach dem 2:2 in Eislingen blieb die Mannschaft oben dran, doch nun zählt jeder Punkt doppelt. Sollte Waldstetten schon das Nachholspiel in Köngen erfolgreich gestalten, könnte dieses Heimspiel den nächsten großen Schub bringen. MTV Stuttgart unterlag Ehningen mit 1:3 und bleibt mit 24 Punkten tief im Abstiegskampf. Dazu kommt die Rote Karte aus dem letzten Spiel, die den Druck nicht kleiner macht. Für die Gäste ist die Lage ernst, denn jeder weitere punktlose Spieltag erhöht die Gefahr. Waldstetten kämpft um die Spitze, MTV Stuttgart ums Überleben – diese Gegensätze machen das Duell so brisant. ---

SV Böblingen hat mit dem späten 3:2 in Plattenhardt Moral und Nervenstärke bewiesen. Mit 38 Punkten hat sich die Mannschaft etwas Luft verschafft und darf sich vorsichtig stabilisieren. Doch nun wartet mit dem 1. FC Eislingen ein Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, der weiterhin nach oben schaut. Ein Heimsieg wäre für Böblingen deshalb ein richtig starkes Signal. Eislingen musste sich zuletzt mit einem 2:2 gegen Waldstetten begnügen und steht bei 44 Punkten. Damit ist der Aufsteiger weiter im Rennen, auch wenn die Luft nach ganz oben dünner wird. Gerade deshalb sind Spiele wie dieses so entscheidend. Eislingen braucht Siege, um dran zu bleiben. Böblingen braucht Punkte, um Ruhe zu schaffen. Viel enger kann die Interessenlage kaum sein. ---

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn TSV Köngen TSV Köngen 15:30 PUSH

Dieses Spiel könnte am Ende zu den ganz großen Partien des Wochenendes gehören. TSV Bernhausen hat mit dem 3:1 in Waldhausen seine Position als Zweiter gefestigt und steht bei 48 Punkten. Doch die Verfolger sitzen dicht im Nacken. Gerade deshalb wird dieses Heimspiel gegen Köngen zur nächsten Prüfung eines Teams, das bis zuletzt oben mitmischen will. TSV Köngen steht schon vor dem Sonntag massiv unter Strom, weil unter der Woche das Nachholspiel gegen Waldstetten wartet. Je nachdem, wie dieses ausgeht, kann Köngen entweder mit Rückenwind oder mit zusätzlichem Druck nach Bernhausen fahren. Genau das macht diese Partie so explosiv. Zwei Aufstiegskandidaten, zwei direkte Konkurrenten, kaum Abstand – mehr Endspurtgefühl geht an einem Sonntag kaum.