Allgemeines
TSV Ehningen siegt im Verfolgerduell – TSGV Waldstetten bleibt dran

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags

Der heutige Auftakt des 13. Spieltags in der Landesliga, Staffel 2, brachte zwei intensive Begegnungen, in denen beide Gastgeber ihre Ambitionen untermauerten. Sowohl der TSV Ehningen als auch der TSGV Waldstetten feierten verdiente Heimsiege und schoben sich in der Spitzengruppe weiter nach vorn.

Heute, 13:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
2
1
Abpfiff

Im Duell zwischen dem TSV Ehningen und dem VfL Sindelfingen setzte sich Ehningen knapp mit 2:1 durch. Vor 336 Zuschauern brachte Gabriel Körtge Corral die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lars Jäger in der 51. Minute auf 2:0. Sindelfingen drängte danach auf den Anschluss, der durch Arbes Bytyci in der 82. Minute gelang. In den spannenden Schlussminuten verteidigte Ehningen jedoch leidenschaftlich und brachte den Sieg über die Zeit.

Heute, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
3
1

Der TSGV Waldstetten bleibt im Titelrennen auf Kurs. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den GSV Maichingen zeigte die Mannschaft ihre Heimstärke. Dominik Pfeifer traf bereits in der 14. Minute zur frühen Führung, die Endrit Syla in der 25. Minute für die Gäste ausglich. Doch Waldstetten antwortete umgehend: Tim Schraml stellte in der 33. Minute die Führung wieder her, und Jonas Kurz sorgte in der 61. Minute für die Vorentscheidung.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
14:30

TSV Köngen führt mit 31 Punkten das Klassement an und bekommt es mit TSVgg Plattenhardt (13 Punkte, 11:25) zu tun. Geduld gegen tiefe Staffelung dürfte das Bild prägen, Kleinigkeiten bei zweiten Bällen entscheiden.

Morgen, 14:30 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
14:30

FV Sontheim/Brenz wartet noch auf den ersten Zähler und trifft auf 1. FC Eislingen (25 Punkte, 31:18) mit deutlicher Offensivnote. Disziplin in der Restverteidigung ist für den Außenseiter Pflicht, sonst diktiert der Favorit das Tempo.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
14:30

SV Böblingen (17 Punkte, 26:15) empfängt MTV Stuttgart (7 Punkte, 21:38), das im Abstiegskampf Konstanz sucht. Nutzt der Gastgeber seine Effizienz im letzten Drittel, werden die Räume für Konter schnell enger.

Morgen, 14:30 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
14:30

FV Sportfreunde Neuhausen (19 Punkte, 29:25) misst sich mit SV Waldhausen (23 Punkte), der durch knappe Resultate auffällt (19:18). Umschaltmomente und die Qualität der ersten Pässe nach Ballgewinn könnten das Kräfteverhältnis kippen.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:00

TSV Bernhausen (24 Punkte, 29:18) trifft auf TSV Bad Boll (20 Punkte, 21:19) im direkten Duell um die obere Tabellenhälfte. Wer die Flügel besser bindet und Standards präziser setzt, verschafft sich Luft nach oben.

Morgen, 14:30 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
14:30

TV Echterdingen (9 Punkte, 14:27) steht gegen SC Geislingen (10 Punkte) unter Zugzwang. In einem Sechs-Punkte-Spiel auf Augenhöhe dürften defensive Fehlervermeidung und ruhige Aufbauphasen das Ergebnis bestimmen.

Timo BabicAutor