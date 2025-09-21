TSV Ehningen rettet Punkt, VfL Sindelfingen jubelt, TSV Köngen torlos

Der 6. Spieltag in der Landesliga, Staffel 2, ist heute mit spannungsgeladenen Partien zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt standen ein hitziges Derby, ein hart erkämpftes Remis und ein bitterer Nachmittag für den Aufsteiger aus Sontheim.

Das Topspiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 1. Minute brachte Ivan Matanovic die Gäste aus Bernhausen mit 0:1 in Führung. Doch Waldstetten ließ sich von diesem frühen Schock nicht beirren und antwortete mit wachsender Dominanz. Joshua Szenk glich in der 22. Minute aus und stellte die Partie wieder auf null. Nach der Pause drehte sich das Spiel endgültig. Can-Luca Groiss brachte die Gastgeber in der 64. Minute mit 2:1 nach vorn, nur zwei Minuten später erhöhte David Vasic in der 66. Minute auf 3:1. Spätestens mit dem Treffer von Niels Waldraff in der 78. Minute zum 4:1 war der Sieg besiegelt.

Eislingen zeigte im Heimspiel gegen Waldhausen seine ganze Offensivkraft und ließ keinen Zweifel am Ausgang der Partie. Kevin Gromer eröffnete das Toreschießen in der 40. Minute mit dem 1:0, ehe Aykut Durna direkt vor der Pause in der 45. Minute auf 2:0 stellte. In der zweiten Halbzeit sorgte Salih Egrlic mit dem 3:0 in der 75. Minute für die Vorentscheidung. Nur wenige Minuten später erhöhte Haydar Öztürk mit einem Doppelschlag: In der 79. Minute traf er zum 4:0, in der 90. Minute besorgte er das 5:0. Ein kleiner Wermutstropfen für die Gastgeber war die Rote Karte für Kevin Gromer in der 85. Minute wegen Handspiels. Danach scheiterte Lukas Michel für Waldhausen mit dem fälligen Handelfmeter.

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein Duell, das von Beginn an intensiv geführt wurde. Böblingen belohnte sich kurz vor der Pause, als Alban Dodoli in der 45. Minute das 1:0 erzielte. Ehningen ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und kämpfte bis zum Schluss. In der 82. Minute war es dann Armin Zukic, der die Gäste mit dem Ausgleich erlöste.

---

Für den Aufsteiger aus Plattenhardt war es ein bitterer Nachmittag. Bereits in der 11. Minute brachte Baran Ates die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Felix Strodel erhöhte noch vor der Pause in der 44. Minute auf 0:2. Als Yannick Ruther in der 73. Minute das 0:3 markierte, war die Partie endgültig entschieden. ---

Der Spitzenreiter TSV Köngen musste sich vor 199 Zuschauern gegen die Sportfreunde Neuhausen mit einem torlosen Remis begnügen. Trotz intensiver Bemühungen gelang es beiden Mannschaften nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Köngen bleibt damit auch nach sechs Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze, verpasste es jedoch, den Vorsprung auf die Verfolger auszubauen. ---

Der Aufsteiger aus Sontheim wartet weiterhin auf den ersten Punkt der Saison. Vor 200 Zuschauern sorgte Yannis Kalchschmidt für einen Doppelschlag: In der 21. und 43. Minute traf er zur 0:2-Führung für Echterdingen. Doch Sontheim gab nicht auf und verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Bastian Matuschek (45.+4). Doch es blieb beim knappen Sieg für Echterdingen. ---

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die von frühen Toren geprägt war. Bereits in der 5. Minute brachte Florijan Ahmeti die Gäste aus Geislingen in Führung. Daniel Mägerle glich nur zehn Minuten später für den MTV aus. In der 30. Minute drehte Mertcan Özocak die Begegnung mit dem 2:1, doch noch vor der Pause stellte Mert Özdemir in der 45. Minute auf 2:2. In der zweiten Halbzeit verpassten beide Teams die Entscheidung, sodass am Ende eine Punkteteilung stand. ---

Tobias Kubitzsch brachte Sindelfingen in der 20. Minute per Foulelfmeter in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Andre Simao das 0:2 nach. Tahir Bahadir erhöhte in der 73. Minute sogar auf 0:3. Zwar konnte Filippo Intemperante nur zwei Minuten später auf 1:3 verkürzen, doch die Gäste brachten den Sieg über die Zeit.