TSV Ehningen: "Mit den ganzen Urlaubern ist das nicht so einfach"

– Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktio

Johannes Pfeiffer geht in seine zweite Saison als Trainer des TSV Ehningen. Im FuPa-Teamcheck blickt der 30-Jährige auf das erste Jahr zurück, erläutert die Vorbereitung und beschreibt, was seine Mannschaft und ihn auszeichnet.

Johannes Pfeiffer steht vor seiner zweiten Saison als Cheftrainer des TSV Ehningen in der Landesliga Staffel 2 Württemberg. Rückblickend auf sein erstes Jahr spricht er von einer durchwachsenen Bilanz. „Es gab wie man so schön sagt Höhen und Tiefen“, sagt Pfeiffer. Einen Bereich, der ausschließlich gut funktioniert habe, könne er nicht benennen: „Wir hatten in jedem Bereich unsere Stärken und Schwächen.“ Gerade bei der Einstellung sieht der Trainer noch Luft nach oben. „In der Liga wird ganz oft ein sehr einfacher Fußball gespielt. Da muss man körperlich und geistig bereit sein, dagegenzuhalten“, betont Pfeiffer. Diese Erkenntnis nimmt er mit in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

Der TSV Ehningen ist am 4. Juli in die Sommervorbereitung gestartet. Neben der körperlichen Verfassung steht besonders die Eingliederung der Neuzugänge im Mittelpunkt. „Unser Ziel ist, dass die neuen Spieler möglichst schnell integriert werden und wir körperlich in einer guten Verfassung sind“, sagt Pfeiffer. Allerdings erschwerten Urlaubszeiten die Trainingsarbeit: „Gerade mit den ganzen Urlaubern ist das nicht so einfach.“ Testspiele gegen bekannte Formate