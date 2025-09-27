TSV Ehningen jubelt, TSGV Waldstetten und 1. FC Eislingen patzen

Vor 100 Zuschauern lieferte sich der TSV Ehningen mit dem FV Sontheim/Brenz ein intensives Spiel, das lange offen blieb. Erst in der 75. Minute brach Maurice Dreher den Bann mit dem 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Gabriel Körtge Corral auf 2:0. In der Nachspielzeit legte Lars Jäger einen Doppelpack hin – in der 90.+2 Minute traf er zum 3:0, zwei Minuten später zum 4:0-Endstand. ---

In Waldhausen erlebten die Zuschauer eine emotionale Partie mit frühem Jubel. Schon in der 9. Minute brachte Patrick Bühler den SV Waldhausen in Führung. Raphael Hahn glich für den MTV Stuttgart in der 42. Minute aus, ehe Tim Eckstein nur vier Minuten nach Wiederanpfiff das 2:1 für die Gastgeber erzielte. Damit feierte Waldhausen den fünften Saisonsieg. ---

Der SC Geislingen musste vor 60 Zuschauern eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der GSV Maichingen nach der Pause richtig auf. Kevin Flaig erzielte in der 64. Minute das 1:0 und legte in der 75. Minute per Foulelfmeter nach. Zwischenzeitlich hatte Endrit Syla in der 67. Minute bereits das 2:0 markiert, ehe er in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand besiegelte. ---

In Waldstetten sahen die 100 Zuschauer ein enges Duell. Nach torloser erster Halbzeit brachte Lennart Häßler die Gäste aus Böblingen in der 49. Minute in Führung. Nur acht Minuten später traf Dominik Pfeifer zum 1:1-Ausgleich. Doch Cedric Hornung stellte in der 66. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte Böblingen den 2:1-Auswärtssieg. ---

Ein spannendes Duell mit großem Kampfgeist erlebten die 200 Zuschauer in Bad Boll. Nach intensiven Minuten ohne Tor war es schließlich Baran Ates, der in der 73. Minute für den vielumjubelten Treffer zum 1:0 sorgte. Damit feierte der TSV Bad Boll einen wichtigen Heimsieg. ---

Morgen, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen TSV Köngen TSV Köngen 15:00

TV Echterdingen trifft auf Tabellenführer TSV Köngen. Köngen will seine makellose Bilanz verteidigen und die Tabellenführung ausbauen. Echterdingen steht am Tabellenende unter Zugzwang, um den Abstand zu verringern, und wird voraussichtlich defensiv ausgerichtet spielen. ---

Morgen, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh TSVgg Plattenhardt Plattenhardt 15:00

FV Spfr Neuhausen empfängt TSVgg Plattenhardt. Beide Teams liegen im unteren Mittelfeld und benötigen dringend Punkte, um sich vom Abstiegskampf zu lösen. Das Spiel verspricht einen offenen Schlagabtausch mit hoher Intensität und taktischer Vorsicht. ---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn VfL Sindelfingen Sindelfingen 15:30