 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Nast

TSV Ehningen jubelt, TSGV Waldstetten und 1. FC Eislingen patzen

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der 7. Spieltag in der Landesliga, Staffel 2, begann heute mit einem Torfestival in Ehningen, wo die Hausherren einen späten Sturmlauf hinlegten. Auch Waldhausen, Bad Boll und Böblingen konnten jubeln, während Sontheim und Geislingen schwere Rückschläge hinnehmen mussten.

---

Heute, 13:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
4
0
Abpfiff

Vor 100 Zuschauern lieferte sich der TSV Ehningen mit dem FV Sontheim/Brenz ein intensives Spiel, das lange offen blieb. Erst in der 75. Minute brach Maurice Dreher den Bann mit dem 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Gabriel Körtge Corral auf 2:0. In der Nachspielzeit legte Lars Jäger einen Doppelpack hin – in der 90.+2 Minute traf er zum 3:0, zwei Minuten später zum 4:0-Endstand.

---

Heute, 15:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
2
1
Abpfiff

In Waldhausen erlebten die Zuschauer eine emotionale Partie mit frühem Jubel. Schon in der 9. Minute brachte Patrick Bühler den SV Waldhausen in Führung. Raphael Hahn glich für den MTV Stuttgart in der 42. Minute aus, ehe Tim Eckstein nur vier Minuten nach Wiederanpfiff das 2:1 für die Gastgeber erzielte. Damit feierte Waldhausen den fünften Saisonsieg.

---

Heute, 15:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
0
4
Abpfiff

Der SC Geislingen musste vor 60 Zuschauern eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der GSV Maichingen nach der Pause richtig auf. Kevin Flaig erzielte in der 64. Minute das 1:0 und legte in der 75. Minute per Foulelfmeter nach. Zwischenzeitlich hatte Endrit Syla in der 67. Minute bereits das 2:0 markiert, ehe er in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand besiegelte.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
1
2

In Waldstetten sahen die 100 Zuschauer ein enges Duell. Nach torloser erster Halbzeit brachte Lennart Häßler die Gäste aus Böblingen in der 49. Minute in Führung. Nur acht Minuten später traf Dominik Pfeifer zum 1:1-Ausgleich. Doch Cedric Hornung stellte in der 66. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte Böblingen den 2:1-Auswärtssieg.

---

Heute, 16:30 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
1
0
Abpfiff

Ein spannendes Duell mit großem Kampfgeist erlebten die 200 Zuschauer in Bad Boll. Nach intensiven Minuten ohne Tor war es schließlich Baran Ates, der in der 73. Minute für den vielumjubelten Treffer zum 1:0 sorgte. Damit feierte der TSV Bad Boll einen wichtigen Heimsieg.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:00

TV Echterdingen trifft auf Tabellenführer TSV Köngen. Köngen will seine makellose Bilanz verteidigen und die Tabellenführung ausbauen. Echterdingen steht am Tabellenende unter Zugzwang, um den Abstand zu verringern, und wird voraussichtlich defensiv ausgerichtet spielen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
15:00

FV Spfr Neuhausen empfängt TSVgg Plattenhardt. Beide Teams liegen im unteren Mittelfeld und benötigen dringend Punkte, um sich vom Abstiegskampf zu lösen. Das Spiel verspricht einen offenen Schlagabtausch mit hoher Intensität und taktischer Vorsicht.

---

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
15:30

TSV Bernhausen trifft auf VfL Sindelfingen. Bernhausen möchte seine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte festigen, während Sindelfingen dringend Punkte benötigt, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Beide Mannschaften werden defensiv bedacht agieren und auf Konterchancen achten.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 027.9.2025, 19:39 Uhr
Timo BabicAutor