TSV Ehmen verstärkt sich im Tor

Schröder spielte in Vorsfelde sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft und bringt Erfahrung aus seiner langjährigen Jugendzeit beim SSV mit. Trainer Renelli lobt insbesondere den Ehrgeiz und den sportlichen Hunger des neuen Keepers, der bereits mehrere Spieler im Kader persönlich kennt. Schröder soll die Torwartposition nicht nur stabilisieren, sondern auch verjüngen.

In der abgelaufenen Saison hütete Schröder 13 mal das Tor von Vorsfelde II und musste 20 mal hinter sich greifen. Der Verein erhofft sich von dem Transfer wichtige Impulse für die neue Spielzeit.