TSV Ehmen verpflichtet Malik Ibrahim

– Foto: TSV Ehmen Instagram

Der TSV Ehmen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Malik Ibrahim schließt sich ein 21 Jahre alter Offensivspieler vom VfB Fallersleben II dem Bezirksligisten an. Die Verantwortlichen verbinden mit der Verpflichtung den nächsten Schritt eines personellen Umbruchs nach einer „eher mäßigen Saison“.

Der Verein beschreibt den 21-Jährigen als „technisch versierten Stürmer“, der insbesondere „für seine Laufstärke und seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor bekannt“ sei.

Ibrahim durchlief in seiner Jugend Stationen beim SSV Vorsfelde und beim VfB Fallersleben. Anschließend folgte der Wechsel nach Wernigerode, ehe er nach Fallersleben zurückkehrte. Nach Angaben des TSV Ehmen stand der Angreifer bereits länger „auf dem Ehmer Radar bei der Planung für die Zukunft“.

Auch persönliche Verbindungen zum Verein bestehen bereits. So spielte sein Cousin Tallal früher für den TSV Ehmen. Zudem erwähnte der Klub, dass seine Tante Anja die Mannschaft regelmäßig mit ihren „Hot Iron“-Kursen begleite.

Die Verpflichtung ordnet der Verein zugleich in einen größeren sportlichen Zusammenhang ein. Nach einer aus Sicht des Klubs „eher mäßigen Saison“ arbeite das Trainerteam um Toni Renelli daran, „an einem neuen Ehmer Gesicht“ zu feilen, das künftig wieder „bereit ist, die Spitze der Bezirksliga anzugreifen“. Ibrahim sei dabei „das erste Puzzlestück“.