TSV Ehmen verpflichtet Defensivspieler Adnen Mahouachi Vom Absteiger TV Jahn von NB · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Instagram: TSV Ehmen 1. Herren

Der TSV Ehmen treibt seine Personalplanungen für die kommende Bezirksliga-Saison weiter voran und präsentiert mit Adnen Mahouachi bereits den sechsten Neuzugang. Der Defensivspieler wechselt vom TV Jahn Wolfsburg nach Ehmen.

Mahouachi bringt die Erfahrung von 29 Einsätzen aus der vergangenen Saison für den TV Jahn Wolfsburg mit. Beim TSV Ehmen trauen die Verantwortlichen dem Neuzugang zu, mit seiner Spielintelligenz und seinem starken linken Fuß wichtige Impulse zu setzen.