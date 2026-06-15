TSV Ehmen treibt Umbruch mit vier Neuzugängen voran

– Foto: André Nückel

Beim TSV Ehmen laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Mit gleich vier Neuzugängen innerhalb kurzer Zeit setzt der Bezirksligist ein deutliches Zeichen für den eingeschlagenen Umbruch und baut weiter an seinem „Zukunftsteam“.

Als zweiter Neuzugang des Sommers wurde Adrian Bandura vorgestellt. Der 23-Jährige bringt bereits Erfahrung aus dem höherklassigen Herrenfußball mit und war unter anderem für die FT Braunschweig sowie in Kästorf aktiv. Neben seinen fußballerischen Qualitäten überzeugte Bandura die Verantwortlichen insbesondere durch seine Persönlichkeit. Nach Vereinsangaben soll er dem Team „ein Herz und ein Gesicht geben“. Zudem habe er in den Gesprächen mit dem Trainerteam schnell auf einer Wellenlänge gelegen und große Motivation für die neue Aufgabe in Ehmen gezeigt.

Kurz darauf folgte mit Elias Stumpp die nächste Verstärkung. Der 19-Jährige wechselt aus der U19 von Lupo nach Ehmen und gilt als hochtalentierter Offensivspieler. Der technisch starke Flügelspieler hinterließ bereits im Training einen positiven Eindruck und wird von den Verantwortlichen als wichtiger Baustein für das zukünftige Gesicht der Mannschaft gesehen. Darüber hinaus bringt Stumpp eine familiäre Verbindung zum Verein mit: Sein Onkel Jens trug über viele Jahre das Trikot des TSV Ehmen und spielte einst sogar unter dem heutigen Coach Renelli.

Auch im Mittelfeld erhält die Mannschaft Verstärkung. Anton Mantler schließt sich vom Bezirksliga-Konkurrenten aus Reislingen dem TSV an. Die Verantwortlichen beobachten den Spieler bereits seit längerer Zeit und sehen in ihm ein großes Potenzial. Besonders sein Spielverständnis, seine technischen Fähigkeiten sowie seine Kommunikationsstärke auf dem Platz sollen dem Team zusätzliche Impulse verleihen. Mantler habe sich bewusst für den Weg nach Ehmen entschieden und wolle den begonnenen Umbruch aktiv mitgestalten.

Komplettiert wird das Quartett durch Leon Geffert, der vom VfB Fallersleben an den Wasserturm wechselt. Der Defensivspieler gilt als zweikampfstark und belastbar. Darüber hinaus zeichnet ihn ein sicheres Aufbauspiel aus. Nach Angaben des Vereins stand Geffert auch bei anderen Klubs hoch im Kurs, entschied sich letztlich jedoch für den TSV Ehmen und dessen sportliche Perspektive.

Mit den vier Verpflichtungen setzt der Bezirksligist seinen personellen Neuaufbau konsequent fort. Die Verantwortlichen verfolgen dabei eine klare Linie: Junge, entwicklungsfähige Spieler sollen gemeinsam mit dem Trainerteam den eingeschlagenen Weg prägen und den TSV Ehmen sportlich in eine erfolgreiche Zukunft führen.