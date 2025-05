TSV Ehmen landet Transfercoup mit Freddy Krecklow

Der TSV Ehmen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen – und wie. Mit Freddy Krecklow wechselt ein erfahrener Defensivspieler vom FC Helmstedt zum Bezirksligisten. Der 29-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus höheren Ligen mit und soll künftig die Abwehr der Ehmener stabilisieren.

Krecklow, der in seiner Jugend unter anderem bei Traditionsklubs wie Tennis Borussia Berlin und Dynamo Dresden ausgebildet wurde, lief im Herrenbereich unter anderem für Lupo Martini auf. Dort sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Ober- und Regionalliga – ein Niveau, das in der Bezirksliga selten vertreten ist.