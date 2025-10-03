TSV Ehmen fordert Wahrenholz – Reislingen/Neuhaus empfängt Hehlingen

Gifhorn gewann am vergangenen Wochenende souverän in Wolfsburg, während Wilsche mit dem Überraschungssieg über Ehmen aufhorchen ließ. Die Gastgeber haben die Chance, sich im oberen Mittelfeld zu festigen und nach vorne zu schielen. Doch Wilsche reist mit breiter Brust an und hat nichts zu verlieren. Ein Spiel, das auch über den Kampf entschieden werden könnte.

FC Schwülper (14.) – TV Jahn Wolfsburg (16.)

Schwülper verlor am vergangenen Spieltag gegen Brome und musste somit einen direkten Konkurrenten die Punkte gewähren, während Jahn Wolfsburg weiter punktlos bleibt. Für die Hausherren zählt hier nur ein Dreier, will man nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Die Gäste stehen unter enormem Druck und sollten gegen einen direkten Konkurrenten punkten, um nicht noch weiter den Anschluss zu verlieren.