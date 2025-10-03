TSV Ehmen fordert Wahrenholz – Reislingen/Neuhaus empfängt Hehlingen

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 verspricht Spannung pur: Oben will der TSV Ehmen seine Verfolgerrolle behaupten, während im Tabellenkeller gleich zwei direkte Duelle anstehen. Vorsfelde II und Lupo Martini II treffen in einem Offensivschlager aufeinander, und auch in Wendschott sowie in Schwülper wird es um wichtige Punkte gegen den Abstieg gehen.
Nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Wilsche ist Ehmen gefordert, will man Tabellenführer Hillerse nicht aus den Augen verlieren. Der VfL Wahrenholz musste nach einem starken Saisonstart zuletzt drei Niederlagen in Folge hinnehmen und hat mit dem TSV nun einen starken Gegner vor sich um diese Serie zu unterbinden.
Reislingen spielt bislang eine solide Saison mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, gegen Hehlingen haben sie nun die Chance ins mittlere Feld der Tabelle vorzudringen. Der TSV reist mit Rückenwind an, schließlich gelang zuletzt ein eindrucksvolles 4:1 gegen Hankensbüttel. Die Gäste können mit einem Sieg in die Verfolgergruppe vordringen.
Gifhorn gewann am vergangenen Wochenende souverän in Wolfsburg, während Wilsche mit dem Überraschungssieg über Ehmen aufhorchen ließ. Die Gastgeber haben die Chance, sich im oberen Mittelfeld zu festigen und nach vorne zu schielen. Doch Wilsche reist mit breiter Brust an und hat nichts zu verlieren. Ein Spiel, das auch über den Kampf entschieden werden könnte.
Schwülper verlor am vergangenen Spieltag gegen Brome und musste somit einen direkten Konkurrenten die Punkte gewähren, während Jahn Wolfsburg weiter punktlos bleibt. Für die Hausherren zählt hier nur ein Dreier, will man nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Die Gäste stehen unter enormem Druck und sollten gegen einen direkten Konkurrenten punkten, um nicht noch weiter den Anschluss zu verlieren.
Wendschott wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und steckt nach der 1:3-Pleite gegen Gifhorn tief im Schlamassel. Gegner Brome gewann zuletzt knapp gegen Schwülper und konnte sich etwas absetzen. Für beide Teams ist die Partie ein Charaktertest: Kann Wendschott Moral beweisen oder setzt Brome den Aufwärtstrend fort?
Die zweite Garnitur aus Vorsfelde will nach der 0:3-Pleite beim Spitzenreiter Hillerse seine Form vor der Niederlage weiterführen. Gegner Lupo II ist offensivstark, hat aber noch Nachholspiele in der Hinterhand und schielt auf die obere Tabellenhälfte. Vorsfelde kann mit einem Sieg den Anschluss an die Aufstiegsränge halten. Lupo dagegen möchte den Favoriten ärgern und gleichzeitig seine starke Offensive ausspielen.