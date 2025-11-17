TSV Egmating verliert Torfestival und überzeugt dennoch:„Hervorragend, unser bestes Spiel“

Die Revanche für die 0:3-Hinspielniederlage misslang, doch Coach Thomas Brunner schwärmte nach dem 4:6 seiner Egmatinger gegen den Kirchheimer SC II: „Hervorragend, unser bestes Spiel. Wir haben gesehen, dass wir mithalten können. Nur unsere Chancenverwertung ist verbesserungsbedürftig.“

Im Gegensatz zu den Kirchheimern: „Die schießen acht Mal aufs Tor und treffen sechs Mal.“ Erstmals in Minute 13. Im Zwei-Minuten-Takt ging’s weiter: 15. Minute – Sebastian Moser verwandelte einen Elfer zum 1:1 (15.), der KSC ging erneut in Führung (17.). Die Gäste durften bis auf 4:1 davonziehen (33./41.). Doch die „Wölfe“ blieben bissig. Matthias Pohl traf zum 2:4 (58.).

Die Zuschauer sahen weiterhin eine mitreißende A-Klassenpartie – mit Toren satt: 2:5 (64.), Lennart Erler (69.) und Jan Forster (78.) verkürzten auf 4:5. „Und dann hat uns der Schiri einen Elfer verweigert“, ärgerte sich Brunner. So setzten die Gäste mit einem Schuss aus 25 Metern ins Kreuzeck den Schlusspunkt (84.). Brunner: „Den trifft er so nie mehr in seinem Leben.“ Aber: „Ein super Jahresausklang. Wir können mit einem sauguten Gefühl in die Winterpause gehen.“