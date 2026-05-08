TSV Egmating siegt 2:1 gegen Grafing II zum Saisonabschluss

Feuer frei aus Reihe zwei: Egmatings Alexander Heiler gelingt gegen Grafing dieses Traumtor aus der Distanz. – Foto: Herfort

„Auch wenn wir nicht gut gespielt haben, in der Hinrunde hätten wir so ein Spiel noch verloren“, fasste Coach Thomas Brunner die Partie zusammen. Wobei er nicht ohne Stolz auf die Rückrundenbilanz verwies: „Nur ein Spiel verloren, und das gegen den Tabellenführer.“

Die vorgezogene A-Klassenpartie zwischen dem TSV Egmating und der Zweiten aus Grafing war nicht gerade eine Augenweide für Fußball-Enthusiasten. Dass es tabellentechnisch um nichts mehr ging, wurde schnell deutlich. Und dennoch waren die Egmatinger, für die es bereits das letzte Punktspiel war, zufrieden mit dem 2:1-Heimerfolg.

Heiler mit Solo über 70 Meter erfolgreich

Erneut einen großen Anteil daran hatte Alexander Heiler, der sich immer mehr zum Goalgetter entwickelt. Sein Weg zum 1:0 und der Abschluss waren alleine schon das Kommen wert (36.). „Wennst das auf Video hast, kannst es in der Sportschau bringen“, zollte auch Quirin Kistler, Technischer Leiter der Grafinger, dem Führungstreffer Respekt.

Mit ein wenig Glück und dem Einsatz seines Körpers beförderte Manuel Bauer den (Flanken-)Ball zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich in die Maschen (65.). Kurzzeitig schien es, als könnten die Gäste die Partie drehen, zumal sich Egmating als Meister im Auslassen hochkarätigster Chancen zeigte. Erst der wieselflinke Lennart Erler erlöste mit dem verdienten 2:1 die Platzherren.

Für die Grafinger Kreisklasse-Reserve war es die erste Niederlage unter ihrem Interimscoach Daniel Bauer. Von Trainer Christian Heindl hatte man sich in der vorangegangenen zweiwöchigen Punktspielpause getrennt. „Um frühzeitig einen Neuanfang zu starten“, wie Quirin Kistler sagte.

Der Grafinger Funktionär hofft, dass es künftig unter dem neu installierten Spielertrainer wieder „atmosphärisch besser“ läuft. Kistler hofft zudem, „dass uns Daniel Bauer auch in der kommenden Saison hilft“. Ihm sei an einer „internen Lösung für die Zweite sehr gelegen“.