TSV Eching verstärkt sich mit Neufahrner Goalgetter – Neuer Co-Spielertrainer

Neuzugang Andrej Skoro fungiert beim Echinger Team als spielender Co-Trainer. – Foto: Verein

Der TSV Eching startet als Aufsteiger in die Kreisliga-Saison. Dafür hat sich das Team in allen Mannschaftsteilen verstärkt.

Kreisliga, Kreisklasse und wieder zurück: Die Fußballer des TSV Eching scheinen die turbulente Zeit überwunden zu haben und starten nun als Aufsteiger und mit einigen Neuzugängen in die Kreisliga-Saison.

Im Angriff bekommt Daniel Mömkes, in der abgelaufenen Saison mit 21 Treffern Torschützenkönig in der Kreisklasse 3, dreifache Unterstützung: Aus der hauseigenen U 19 stieß Raul Aldea zur Ersten Mannschaft, er schaffte mit der A-Jugend den Aufstieg in die Bezirksliga. Darüber hinaus sicherten sich die Zebras den besten Torschützen 2025/26 des FC Neufahrn: Alexandru Dubinschi markierte in der Kreisklasse 3 in 20 Partien 18 Treffer. Der dritte neue Stürmer im Echinger Kader, Arda Günter Kömürcü, stammt ebenfalls aus der U 19 des TSV.

Fürs Mittelfeld freut sich Trainer Miljan Prijovic über einen Neuzugang mit Bezirksliga-Erfahrung: Burhan Mustafov war zuletzt beim FC Aschheim am Ball, der 32-Jährige bringt angesichts seiner Einsätze in der Futsal-Bundesliga zudem viel Technikexpertise in die TSV-Truppe. Und auch in der Defensive legten die Zebras nach: Berk Aksoy kickte in der Vorsaison ebenfalls beim FC Neufahrn. Maximilian Selinger rückt, wie auch Mihai-Allen Ghila, aus der eigenen A-Jugend auf. Andrej Skoro (35) war in der Herren-Bezirksliga aktiv und packte mit dem SV Planegg-Krailling den Sprung in die Landesliga. Er hat im Aufstiegsjahr 29 Ligapartien absolviert und verfügt ebenfalls über viel Futsal-Erfahrung. In Eching fungiert Skoro zudem als spielender Co-Trainer.

Im Tor verstärkte sich der TSV doppelt – und dabei kam es zur Rückkehr eines Eigengewächses: Daniel Hanrieder (22) ist ein Echinger Kindl. Er stand drei Jahre beim FSV Prüfening im Kasten und war bereits zuvor, noch zu Bezirksliga-Zeiten, bei den Zebras. Dazu kommt der 18-jährige Keeper Orestis Pathekas: Er spielte zuletzt in der Jugend des SE Freising.

Allerdings haben auch zahlreiche Fußballer die Echinger „Erste“ verlassen: Maximilian Beer, Julian Botschafter und Piero Gei schlossen sich der Reservemannschaft an, Moritz Festbaum spielt nun beim SC Massenhausen. Nico Häcker pausiert – und Anri Dvalishvili, Irakli Margiani und Giorgi Margiani haben sich mit unbekanntem Ziel verabschiedet.