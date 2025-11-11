TSV Eching verliert knapp im Abstiegskampf bei Stern München II

Nach der 1:2-Niederlage rutscht das Team auf Rang zehn und kämpft nun mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze.
Durch die 1:2 (0:1)-Niederlage beim FC Stern München II sind die Fußballerinnen des TSV Eching nun endgültig im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga angekommen. Denn aktuell haben die Zebras-Frauen als Zehnte gerade einmal einen Zähler Vorsprung auf den ersten der beiden Abstiegsränge. „Und, da wo wir stehen, stehen wir auch zurecht, weil wir unsere Tore nicht schießen“, sagt TSV-Trainer Marvin Frehe, dessen Truppe aufgrund der spielerischen Leistung aber wohl einen Punkt verdient gehabt hätte.
In der ersten Hälfte hatte allerdings die Heimelf leicht die Nase vorne und stellte Echings Torhüterin Vicky Mucha unter anderem mit einem Distanzschuss auf die Probe. Für die Gäste hingegen war häufig bereits vor dem Strafraum Endstation – obwohl das Team überaus bemüht war, den Gegner unter Druck zu setzen. Umso bitterer war laut Frehe daher der Pausenstand: Nach einer Flanke hatte Lena Moll zur Führung für die Münchnerinnen eingeköpft (17.).
„In der zweiten Halbzeit war es dann allerdings ein komplett anderes Spiel meiner Mannschaft“, erläutert der Zebras-Coach. So schob Melissa Fladung nach einem Eckball zum 1:1-Ausgleich ein (61.), ehe Sandra Mederl nach einer weiteren Ecke aus kurzer Distanz den Kasten verfehlte. Beim fortan tief in die eigene Spielhälfte gedrückten FCS sorgten derweil lediglich lange Bälle für die nötige Entlastung – zumindest bis zum 2:1 durch Stern-Akteurin Fabien Fuchs. Diese musste infolge eines Freistoßes aus dem Halbfeld am zweiten Pfosten nur noch den Ball einschieben (77.). Doch damit hätte die Partie nicht entschieden sein müssen: In der Nachspielzeit landete der Ball bei Marianne Böhm, der bei ihrem Alleingang allerdings die Nerven versagten.
Dementsprechend war die Enttäuschung bei Frehe erneut groß – auch wenn er angesichts der durchwegs knappen Ergebnisse den Kopf nicht in den Sand stecken möchte: „Wir werden unsere Punkte schon noch holen.“ Die nächste Chance auf etwas Zählbares besteht bereits am kommenden Sonntag ab 13 Uhr beim Auswärtsmatch gegen die „Wundertüte“ TSV Gilching-Argelsried.