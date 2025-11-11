TSV Eching verliert knapp im Abstiegskampf bei Stern München II

Durch die 1:2 (0:1)-Niederlage beim FC Stern München II sind die Fußballerinnen des TSV Eching nun endgültig im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga angekommen. Denn aktuell haben die Zebras-Frauen als Zehnte gerade einmal einen Zähler Vorsprung auf den ersten der beiden Abstiegsränge. „Und, da wo wir stehen, stehen wir auch zurecht, weil wir unsere Tore nicht schießen“, sagt TSV-Trainer Marvin Frehe, dessen Truppe aufgrund der spielerischen Leistung aber wohl einen Punkt verdient gehabt hätte.

In der ersten Hälfte hatte allerdings die Heimelf leicht die Nase vorne und stellte Echings Torhüterin Vicky Mucha unter anderem mit einem Distanzschuss auf die Probe. Für die Gäste hingegen war häufig bereits vor dem Strafraum Endstation – obwohl das Team überaus bemüht war, den Gegner unter Druck zu setzen. Umso bitterer war laut Frehe daher der Pausenstand: Nach einer Flanke hatte Lena Moll zur Führung für die Münchnerinnen eingeköpft (17.).