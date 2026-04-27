TSV Eching verliert 2:4 gegen Saaldorf und steckt im Abstiegssumpf

Viel Aufwand, wenig Ertrag: Die Echingerinnen – hier Elisa Josephs (l.) am Ball – stehen nun unter Zugwang. – Foto: Lehmann

Der TSV Eching verpasst die Chance, den Abstiegsplatz zu verlassen. Trainer Marvin Frehe kritisiert die mangelnde Effizienz seiner Mannschaft.

„Der Gegner war um einiges konsequenter vor dem Tor – und wir haben unsere Chancen nicht gemacht“, fasste Echings Trainer Marvin Frehe das Heimmatch gegen den direkten Konkurrenten SV Saaldorf zusammen. Dabei sei die 2:4 (1:2)-Niederlage mit Blick auf die Tabellensituation in der Bezirksoberliga besonders ärgerlich: Mit einem Sieg hätten die TSV-Fußballerinnen nicht nur Abstiegsplatz elf verlassen, sondern auch an den Gästen vorbeiziehen können.

Vor allem angesichts der ersten Hälfte, in der sich Eching durch ein frühes Kontertor von Tatjana Steinau (4.) nicht beirren ließ, wäre sicherlich mehr drin gewesen. Allerdings sah Frehe sein Team erneut mit einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung konfrontiert. So wurde Elisa Josephs außerhalb des Strafraums von der gegnerischen Keeperin gefoult, doch der Unparteiische zückte nur die Gelbe Karte. Die Begründung: Es seien noch weitere Verteidigerinnen mitgelaufen. „Aber eingreifen hätte von denen keine mehr gekonnt“, sagte der Coach. Aber die Antwort seiner Elf folgte prompt: Nach einem Freistoß köpfte Sandra Mederl zum Ausgleich ein (20.). „Man hat ganz klar erkannt, dass wir wollen“, betonte Frehe. Aber die Tore, die machte der Gegner: Marina Aglassinger brachte den SVS mit 2:1 in Führung (44.).

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber leider überhaupt nicht mehr zu uns gefunden“, berichtete der Teamchef. Derweil schraubten die Gäste das Ergebnis durch Emma Klinger (70.) und Julia Hlawna (75.) in die Höhe. Angesichts der eigenen Standard- und Kontermöglichkeiten musste sich der TSV zudem Ineffizienz ankreiden lassen. Letztlich landete nämlich nur noch ein direkt verwandelter Freistoß von Anika Aberl im Kasten (77.).

„So eine Niederlage darf uns so nicht passieren“, sagt Frehe, für dessen Team am Samstag (12.30 Uhr) das nächste „Endspiel“ um den Klassenerhalt ansteht. Die ebenfalls abstiegsbedrohten Gastgeberinnen der SpVgg Röhrmoos hätten bis dato eine starke Rückrunde hingelegt. „Ich kann nur hoffen, dass wir einen guten Tag erwischen.“