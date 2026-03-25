TSV Eching verliert 0:3 beim Spitzenteam, doch der Trainer lobt

Zebras-Trainer Marvin Frehe: „Mit dem Ergebnis kann ich gut leben.“ – Foto: FuPa

Der TSV Eching unterlag dem Tabellenzweiten Turnerbund München deutlich. Doch Trainer Marvin Frehe zeigte sich mit der Leistung seiner Spielerinnen zufrieden.

Nichts zu holen gab es für die Fußballerinnen des TSV Eching am Sonntagnachmittag im Auswärtsspiel beim TSV Turnerbund München. Mit 0:3 (0:2) mussten sich die Zebras-Frauen dem Tabellenzweiten geschlagen geben. TSV-Trainer Marvin Frehe konnte seiner Mannschaft im Anschluss an die Bezirksoberliga-Partie aber dennoch „ein ganz großes Kompliment“ aussprechen.

„Der Turnerbund ist das absolute Nonplusultra der Liga. Die sind eigentlich viel zu stark für die Bezirksoberliga“, sagte Frehe. Das zeigten die Münchnerinnen vor allem in den ersten zehn Minuten. „Da hatten wir gar keinen Zugriff“, berichtete der Echinger Trainer. Die logische Konsequenz war die frühe 1:0-Führung für den Turnerbund: Sheeva Seyfi schlich sich im Rücken der Zebras-Abwehr davon und verwertete einen schönen Schnittstellenpass (8.).

Im Anschluss kamen die Gäste allerdings immer besser ins Spiel. „80 Minuten haben wir wirklich gut dagegengehalten und es immer wieder geschafft, spielerische Akzente nach vorne zu setzen“, bestätigte Frehe. So auch in der 15. Minute, als Isabell Gmelch aus spitzem Winkel frei zum Schuss kam, der Ball jedoch nur die Latte touchierte. Vier Zeigerumdrehungen später schlugen die Gastgeberinnen dann zum zweiten Mal zu: Rosalie Baus traf nach einer Flanke zum 2:0 (19.). Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Pausenpfiff.

In Halbzeit zwei bot sich den rund 100 Zuschauern ein ähnliches Bild: Die Echinger Fußballerinnen hielten zwar gut dagegen, die Favoritinnen aus der Landeshauptstadt erspielten sich aber trotzdem einige Torchancen. Nach einer Ecke sorgte Sheeva Seyfi per Kopf für den 3:0-Endstand (75.).

Dennoch: „Mit dem Ergebnis kann ich gut leben“, sagte Frehe nach dem Spiel. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Gegen so einen starken Gegner kannst du eben nicht alles wegverteidigen.“

Deutlich mehr drin sein dürfte für die Echinger Frauen am kommenden Sonntag, wenn sie um 14 Uhr den Tabellenletzten FSV Höhenrain empfangen. Mit einem Sieg möchten die zehntplatzierten Zebras einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Auf die Leistung in München lässt sich allemal aufbauen.