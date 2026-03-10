TSV Eching verliert 0:2 in Markt Schwaben – Trainer spricht Klartext

TSV-Coach Marvin Frehe: „Wir hatten die Hosen voll.“ – Foto: FuPa

Der TSV Eching kassierte eine Niederlage beim Tabellenführer. Trainer Marvin Frehe kritisiert die schwache Leistung seiner Mannschaft.

„Wir hatten die Hosen voll“ – so lautete das Fazit von TSV-Trainer Marvin Frehe nach der Pleite beim Bezirksoberliga-Primus FC Markt Schwaben. Dabei seien die Echinger Fußballerinnen am Samstagnachmittag mit der 0:2 (0:1)-Niederlage sogar noch gut bedient gewesen. Denn: „In der ersten Halbzeit war uns Markt Schwaben in allen Belangen überlegen.“

Letztlich hatte das, was die Zebras-Mannschaft in ihrem ersten Punktspiel nach der Winterpause zeitweise ablieferte, „nur wenig mit Fußball zu tun. Zumindest nicht mit dem, was wir besprochen und trainiert haben“, erklärte Frehe hinterher. Dieser hatte aufgrund der taktischen Fortschritte in der Vorbereitung durchaus mit einem Punkt geliebäugelt.

Diese Hoffnung währte allerdings nur kurz: Während sein Team mit Ausnahme eines Abschlusses von Melissa Fladung in der ersten Halbzeit nicht wirklich für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgen konnte, erspielte sich die Heimelf mehrere Hochkaräter. Dementsprechend war das 1:0 durch Eva Schmitt (43.) in Folge eines Fehlers im Aufbauspiel längst überfällig.

„In der zweiten Hälfte haben wir dann aber dagegengehalten und mitgespielt“, berichtet der Coach. Insgesamt ließ der TSV Eching, der mit Luisa Wiesner (TSV Stetten Hechingen) und Lucie Kellermann (Post SV Nürnberg) jüngst zwei Neuzugänge verpflichten konnte, jedoch weiterhin die Durchsetzungskraft in der Offensive vermissen. So stellte ein Distanzschuss von Isabell Gmelch aus knapp 20 Metern die einzige nennenswerte Möglichkeit dar. Den endgültigen K.o. versetzte Markt Schwaben den Gästen in der 86. Spielminute: Nach einem schönen Doppelpass verwandelte erneut Schmitt zum 2:0-Endstand (86.).

Damit gelang es dem Tabellenzehnten zu Beginn des neuen Jahres nicht, im Abstiegskampf ein Zeichen zu setzen. Die nächste Chance auf etwas Zählbares gibt es am kommenden Sonntag (14 Uhr). Da wird der Sechste FFC 07 Bad Aibling in Eching gastieren. Dafür muss die Frehe-Elf jedoch unbedingt ein anderes Gesicht zeigen.