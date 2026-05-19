TSV Eching steigt ab – trotz bester Saisonleistung und 1:0-Führung

Alles gegeben, wieder nicht gewonnen: Die Zebras um Alicia Proschek (M.) spielten gegen Stern II nur 1:1. – Foto: Lehmann

Die Fußballerinnen des TSV Eching haben ihre beste Saisonleistung gezeigt. Doch das 1:1 gegen Stern München II besiegelte den Abstieg aus der Bezirksoberliga.

Als am Sonntagnachmittag im Willi-Widhopf-Stadion der Schlusspfiff ertönte, herrschte traurige Gewissheit: Die Fußballerinnen des TSV Eching steigen aus der Bezirksoberliga ab. Dennoch gab es Applaus von den Zuschauerrängen – und den hatten sich die Zebras nach dem 1:1 (0:0) gegen den FC Stern München II auch verdient. TSV-Trainer Marvin Frehe sprach nach der Partie sogar von „der besten Leistung der gesamten Saison“.

Ab der ersten Minute waren die Echinger Mädels, die ihre kleine Chance auf den Klassenerhalt nur mit einem Sieg hätten aufrechterhalten können, das spielbestimmende Team. „Wir haben ein wirklich tolles Spiel gemacht und uns einige Chancen herausgespielt“, lobte Frehe. Die größte davon vergab Anika Aberl in der 43. Minute, als sie mit ihrem Strafstoß an der gegnerischen Torhüterin scheiterte. Auch andere, teils hochprozentige Möglichkeiten ließen die Zebras liegen. „In 20 Saisonspielen haben wir nur 17 Tore erzielt – und das kommt nicht von ungefähr“, haderte der Coach. „Uns fehlt einfach eine Goalgetterin, die vorne die Dinger reinmacht.“

Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Echinger Frauen, waren giftig in den Zweikämpfen und zeigten schöne Kombinationen. Die Spielanteile seien im Verhältnis 80:20 verteilt gewesen. „Stern hat es nur mit langen Bällen versucht, die haben wir aber stark wegverteidigt“, sagte Frehe. In der 71. Minute belohnte sich seine Mannschaft endlich: Melissa Fladung behauptete den Ball und steckte im richtigen Moment auf Isabell Gmelch durch, die sich diese Chance nicht nehmen ließ: Aus knapp 16 Metern guckte sie die Torhüterin aus und versenkte den Ball überlegt zum 1:0.

Dass dieser Treffer nicht zum Sieg reichte, lag daran, dass die Münchnerinnen mit ihrer einzigen echten Torchance trafen. Nach einem langen Ball an die Grundlinie, den die Echinger Frauen schon im Aus gesehen hatten, stand Valentina Alonso Schmitt am langen Pfosten und zog direkt ab. Die Kugel landete unhaltbar für TSV-Keeperin Vicky Mucha zum 1:1 im Tor (85.). „Die wissen wahrscheinlich selber nicht, wie sie hier einen Punkt geholt haben“, kommentierte Frehe. Und weiter: „Die Niederlage und der Abstieg tun natürlich weh. Dennoch bin ich heute sehr stolz auf meine Mannschaft.“

Auch wenn es für die Echingerinnen auf Tabellenplatz elf sportlich um nichts mehr geht, wollen sie auch die beiden verbleibenden BOL-Heimspiele nicht einfach herschenken. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr empfangen sie den TSV Gilching-Argelsried. Frehe: „Da wollen wir uns wieder bestmöglich präsentieren.“