TSV Eching siegt im Gemeindederby gegen den SV Dietersheim vor spektakulärer Kulisse

600 Zuschauer erleben ein packendes Derby, in dem der TSV Echingden SV Dietersheim schlägt.

Dietersheim – Es bleibt dabei, dass die Pflichtspiel-Duelle der beiden Fußballclubs in der Gemeinde Eching an die Kicker mit der glorreichen Vergangenheit gehen. In der Kreisklasse empfing der SV Dietersheim als Tabellenführer den großen TSV Eching, der mit einem 2:1 (0:0) die Muskeln spielen ließ. Am Ende machte vielleicht die individuelle Klasse der Zebras den Unterschied.

Den Flutlicht-Freitag auf dem eigenen Platz kennen und lieben die Dietersheimer, aber diesmal war alles anders. Mit der Rekordkulisse von 600 Zuschauern ist das Derby bislang das Spiel des Jahres in der Kreisklasse. Möglicherweise hat die Kulisse die Hausherren ein bisschen gehemmt. „Das war leider ein ganz schlechtes Spiel von uns“, sagte der Dietersheimer Trainer Christopher Schindler. Der Liganeuling hatte diesmal nicht die Leichtigkeit, mit der man alle bisherigen Gegner in Schwierigkeiten gebracht hatte. Das Offensivspiel kam zu keiner Zeit ins Rollen, und erstmals in dieser Saison verzeichneten die Grün-Weißen kaum gefährliche Torszenen.

Nach der tor- und ereignislosen ersten Halbzeit machte der SVD darüber hinaus den ersten großen Fehler der Partie und Anri Dvalishvili seinen ersten Saisontreffer im Match des Jahres (56.). Mit einem berechtigten Foulelfmeter brachte Walace Rodrigues Viana die Gastgeber zurück ins Spiel (71.). Und dann kam David Androsevic, der im Sommer als ehemaliger Bayern- und Landesliga-Akteur der Echinger Königstransfer war: Nach einem Einwurf der Dietersheimer kam er an die Kugel, lief parallel zum Strafraum, hatte allen Platz der Welt und traf sehenswert.

Damit war die Partie entschieden, und die Echinger sprachen von ihrer besten Saisonleistung. Mit diesem Dreier hat sich der Topfavorit im Meisterschaftsrennen der Kreisklasse zurückgemeldet. Als Tabellendritter beträgt der Rückstand auf den Gemeinderivalen nur noch drei Punkte.