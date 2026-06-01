TSV Eching schlägt Dietersheim 3:2 und steigt in die Kreisliga auf

So sehen Meister aus: Der TSV Eching feierte durch den verdienten Derby-Sieg die Meisterschaft und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die Kreisliga. – Foto: Bauer

Der TSV Eching kehrt in die Kreisliga zurück. Vor 650 Zuschauern gewann der Meister das Endspiel gegen den SV Dietersheim deutlicher, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Lange Zeit in der Saison hechelte Eching dem Tabellenführer Dietersheim hinterher, bis die beste Rückrundenmannschaft doch noch vorbeizog. Somit gingen die Echinger als Nummer eins in das Endspiel um die Meisterschaft, das weniger Spannung lieferte, als es versprach. Die Gastgeber nahmen die gefährlichen Dietersheimer Stürmer komplett aus der Partie und agierten offensiv sehr geduldig. Vor dem 1:0 von Florian Kappauf (20.) ließen die Echinger Männer den Ball am Strafraum laufen wie beim Powerplay im Eishockey. Eching trug das Leder mit großer Klasse ins Tor. Die defensiv instabilen Dietersheimer fanden kaum Zugriff.

Es war das Spiel der Spiele: Eching gegen Dietersheim, das Megaderby um die Meisterschaft. Bei 650 Zuschauern – gefühlt 60:40 für Dietersheim – herrschte Explosionsgefahr. Es explodierte aber nicht viel, weil der TSV Eching eine bis zwei Nummern zu groß für Dietersheim war. Das 3:2 (1:0) des Meisters liest sich enger, als es war. Während der TSV sicher in die Kreisliga zurückkehrt, spielt Dietersheim nun in der Relegation um den Aufstieg.

Die gute Nachricht für Dietersheim war das Ergebnis. Beim 0:1-Rückstand brauchte man nur zwei Tore für den Sieg und die Meisterschaft. Mit etwas mehr Mut und Attacke hätte Eching die Partie schon bis zur Pause entscheiden können. Dietersheim war gefühlt nur halb auf dem Platz – und die Fans aus dem Nachbardorf feierten schon gewonnene Zweikämpfe an der Mittellinie, um ihrem Team zu helfen.

Nach der Halbzeit wurde es aus SVD-Sicht nicht besser: Der Echinger David Androsevic war der Chef in der Zentrale – und links auf dem Flügel war Yasin Djobo der nicht zu stoppende Matchwinner. Mit satten Schüssen machte er das 2:0 (53.) und 3:1 (75.). Dietersheim kam mit einem Handelfmeter aus dem Nichts zum 2:1 (Walace Rodrigues Viana, 74.) zurück – und beim 3:2 von Leonhard Höfner (89.) nach einer Ecke war man selbst überrascht. Diese Partie hätte statt 3:2 auch 4:0 für Eching ausgehen können.

Der Dietersheimer Trainer Christopher Schindler gab nach der Partie zu, dass man keine Chance hatte gegen einen TSV Eching, der schlicht und einfach zu gut war. Die Dietersheimer müssen sich nun schnellstmöglich sammeln und haben mit Moosinning II (Sonntag, 15 Uhr, Eitting) dem Vernehmen nach einen machbaren Relegationsgegner.

„Die Jungs haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht“, sagte Echings Coach Miljan Prijovic. Auch er sah einen ungefährdeten Sieg. Als Stephan Fox für den Verband den Meisterpokal übergab, war das extrem einseitige Spiel längst vergessen. Die Schiedsrichtergruppe hatte mit der Ansetzung des Vöttinger Landesliga-Schiedsrichters Daniel Schneider eine sehr gute Wahl getroffen – das Spiel mit Explosionsgefahr lief zu keiner Zeit aus dem Ruder.