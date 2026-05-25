TSV Eching schickt SpVgg Mauern in die A-Klasse und geht mit Vorteil ins Meisterschaftsfinale

Zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich hatte Justin Baumann (gelbes Trikot) für die SpVgg Attenkirchen getroffen. Am Ende fuhr sein Team einen wichtigen Dreier ein. – Foto: Lehmann

Eching schickt Mauern in die A-Klasse und geht mit Vorteil ins Finale.

Die großen Entscheidungen wurden in der Freisinger Kreisklasse vertagt. Der TSV Eching geht nach dem Dietersheimer Patzer mit einem deutlichen Vorteil in das Meisterfinale. Im Tabellenkeller ist die SpVgg Mauern definitiv abgestiegen. Alle anderen Teams dürfen weiter hoffen. SV Dietersheim – SV Vötting 0:1 (0:1). „Es liefen so ziemlich alle unglücklichen Zufälle gegen uns, die nur gegen uns laufen konnten“, sagte später der Dietersheimer Trainer Christopher Schindler. In der Anfangsphase musste man gleich drei Spieler krank oder verletzt auswechseln. Dann ließen die Gastgeber gute Chancen zur Führung liegen und verursachten einen klaren Elfmeter, den Clement Siegenthaler verwandelte (44.). Vötting brachte den Erfolg dann nach Hause gegen die Heimmannschaft, die nach der Pause nicht mehr viel zustande brachte.

Damit geht Dietersheim mit drei Partien ohne Sieg in das Endspiel. Schlägt der SVD die Echinger Zebras allerdings, reicht es für die Meisterschaft. Deshalb sagt Trainer Schindler, dass man die unnötigen Punktverluste der vergangenen Spiele nun vergessen muss. Der SV Dietersheim hat die Chance, mit einem Sieg – bei seinem ersten Liga-Punktspiel in Eching überhaupt – Vereinsgeschichte zu schreiben. SpVgg Mauern – TSV Eching 0:2 (0:0). Im Duell Letzter gegen Erster fiel die einzige Entscheidung des Spieltags, denn Schlusslicht Mauern ist nun fix abgestiegen. Eching verpasste es dagegen, sein Torverhältnis zu verbessern, was von Bedeutung wäre, wenn der direkte Vergleich mit Dietersheim am Ende ausgeglichen sein sollte.

In der ersten Hälfte sah es nicht nach einem Erfolg für den Favoriten aus. Mauern stand defensiv super und hatte selbst zwei Topchancen zur Führung. „Wenn wir so gegen Dietersheim spielen, wird es nichts mit der Meisterschaft“, sagte später der Echinger Trainer Miljan Prijovic. Nach dem 1:0 von Daniel Mömkes (57.) kontrollierte Eching aber die Partie und legte in der Nachspielzeit durch David Androsevic den zweiten Treffer nach. Nach der Pause hatte Eching die Möglichkeiten für einen deutlicheren Sieg. Mit diesem Spiel ist der Gang der tapfer kämpfenden Mauerner zurück in die A-Klasse besiegelt. FC Neufahrn – SpVgg Attenkirchen 2:3 (2:1). Mit einem weiteren Sieg am letzten Spieltag hat die SpVgg Attenkirchen nun das Erreichen der Relegation in der eigenen Hand, aber danach sah es lange nicht aus. Eine gute halbe Stunde waren die Neufahrner superstark und trafen zweimal durch Erik Ogbebor (20.) und Daniel Mößner (37.). Dazu kamen noch zwei Aluminiumtreffer, sodass sich Attenkirchen nach dem zwischenzeitlichen 1:1 (Justin Baumann, 35.) nicht über ein Neufahrner 4:1 zur Pause hätte beschweren können.

Dann stellten die Gastgeber jedoch das Fußballspielen ein – und die SpVgg verdiente sich den Dreier in Durchgang zwei. Jakob Linseisen (50.) und Matthias Kiermeier (64.) drehten das Ergebnis. Beim FC Neufahrn stellt sich nach der erschreckenden zweiten Halbzeit die Frage, ob die nach der Saison zerfallende Mannschaft für den Endspurt im Abstiegskampf gewappnet ist. SV Hörgertshausen – SC Freising 0:1 (0:0). Nach dem Attenkirchener Sieg vom Vortag war klar, dass Freising mindestens einen Punkt holen musste, um den direkten Abstieg zu vermeiden. Hörgertshausen dagegen ging mit minimalen Restchancen auf die Aufstiegsrelegation in die Partie. So machten die Rot-Weißen das Spiel, aber der Sportclub wehrte sich und ließ nicht viel zu. Die Gastgeber trafen zweimal den Pfosten, kurz vor Schluss gelang Fatih Masat allerdings der Lucky Punch für die Freisinger (82.). Somit bestreiten Attenkirchen und der Sportclub am letzten Spieltag ein Fernduell um die Relegationsteilnahme. TSV Paunzhausen – BC Uttenhofen 1:1 (1:0). Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen, weil Paunzhausen mit drei Punkten fast und Uttenhofen sicher gerettet wäre. Nach den Toren von Tobias Kreidler (6.) und Hannes Frank (68.) müssen beide Vereine weiterhin die Relegation fürchten, können sich nach dem gerechten Remis aber aus eigener Kraft retten. FVgg Gammelsdorf – SGT Istanbul Moosburg 3:1 (2:1). Die Gammelsdorfer mussten noch einen Punkt holen, um sich den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern. Das war kein wirklich schwieriges Unterfangen, weil bei den Moosburger Türken schon ziemlich die Luft raus war. Die Gäste kamen zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Mete Kapcak (26.), hatten dann in der zweiten Hälfte allerdings nur einen einzigen Torschuss. Der krachte immerhin an die Latte. Mit den Treffern von Christoph Hösl (4.), Michael Hösl (40.) und Simon Schneider (57.) machte die FVgg ein weiteres Jahr in der Kreisklasse perfekt. Und Trainer Alfons Deutinger wusste um die guten Faktoren: „Das war so ein bisschen eine Mischung aus Spielglück und einem Gegner, der sich nicht mehr allzu sehr gewehrt hat.“ SV Langenbach – SV Marzling 1:4 (1:0). Auch nach der zweiten Niederlage in der Rückrunde bleibt Langenbach Zweiter der Rückrundentabelle. Durch einen Konter brachte Nick Fenzl seinen SVL in Führung (28.) – und dann begann das muntere Elfmeterschießen des SV Marzling: Mit dem Pausenpfiff donnerte Thomas Mäuer den Ball an die Latte. Nach dem Seitenwechsel schritt dann Tobias Duffner zum Punkt und traf zweimal (59./66.). Mit normalen Treffern machten Florian Schwager (72.) und Robin Eichenlaub (90.+2) dann den am Ende verdienten Sieg klar. Die Marzlinger verbesserten sich auf den vierten Tabellenplatz, und Langenbach fehlten gegenüber der spektakulären Aufholjagd zum vorzeitigen Klassenerhalt die nötigen fünf bis zehn Prozent.