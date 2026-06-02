TSV Eching nach der Meisterschaft: Lauter Jubel, leise Ansagen

Da ist das Ding! Die Echinger Fußballer feierten nach dem Derbysieg gegen Dietersheim ausgelassen die Meisterschaft und damit den Wiederaufstieg in die Kreisliga. Dort peilt das Team einen gesicherten Mittelfeldplatz an. – Foto: Bauer

Echings Clubchef Oster formuliert nach der Meisterschaft bescheidene Ziele. Ein Neuzugang aus Neufahrn steht schon fest.

Ein Jahr Kreisklasse ist genug für den TSV Eching, der nun auch seine ersten beiden Ligaspiele der Vereinsgeschichte gegen den kleinen Nachbarn SV Dietersheim gewonnen hat. Der einst in der Bayernliga spielende TSV freut sich auf die Kreisliga – und wird sich in der neuen Saison dort als bescheidener Aufsteiger vorstellen.

Der TSV Eching war schon immer ein besonderer Verein, und nicht selten gab es in den Stunden schöner Erfolge die Ansagen, wo es noch hingehen soll. Das war einmal. Der aktuelle Vorsitzende und Sportliche Leiter Manfred Oster ist alles andere als ein Lautsprecher. Ihm liegt es fern, nach der gewonnenen Meisterschaft große Kampfansagen zu formulieren. Vielmehr würde er gerne auch mal eine langweilige Runde sehen: „Ich bin seit fünf Jahren Vorsitzender, und wir sind immer entweder auf- oder abgestiegen. Jetzt wäre in der Kreisliga der Klassenerhalt mit einem Mittelfeldplatz sehr schön.“

Der oberste Funktionär des Vereins hatte schon frühzeitig mit Coach Miljan Prijovic verlängert und betont, „dass er für uns ein absoluter Glücksgriff ist. Er ist fachlich ein Toptrainer, bringt es bei den Spielern gut rüber und ist ein Mensch, der unser familiäres Umfeld schätzt. Das ist ein super Gesamtpaket.“ Clubchef Oster ist überzeugt, dass der Aufstiegstrainer die junge Mannschaft noch weiterentwickeln kann.

„Ich habe keine Ambitionen im höherklassigen Fußball mit Hunderten Kilometern Fahrt zum Training“, erklärt Prijovic. Der TSV Eching und seine Familie zu Hause haben Vorrang. Er wohnt im Münchner Norden – und da passt Eching ziemlich gut in das Konstrukt des Familienmenschen Prijovic.

Der Verein verliert von der Aufstiegsmannschaft mit Maximilian Beer und Nico Häcker zwei Einheimische, die Oster gerne irgendwann wieder zurückholen würde. Häcker plant eine längere Zeit im Ausland, und Beer tritt aus beruflichen Gründen kürzer. Daher wird er in der Reserve kicken. Grundsätzlich soll das erfolgreiche Team aber zusammenbleiben.

Topstar und Spielmacher David Androsevic (13 Saisontore) ist mit dem Trainer befreundet und bleibt die rechte Hand des Coaches auf dem Platz. Der andere Star des Teams ist Kapitän Daniel Mömkes, der bei der Meisterfeier für seine 21 erzielten Treffer seine Torjägerkanone überreicht bekam. Auch er wird in der kommenden Saison für den TSV Eching in der Kreisliga auf Torejagd gehen. Neben ihm stürmt dann Alexandru Dubinschi (FC Neufahrn), der mit 18 Treffern in der Kreisklasse Zweiter in der Torschützenliste wurde. Dazu sollen noch zwei bis drei weitere Spieler von außen kommen. Komplettiert wird der Kader des Kreisliga-Aufsteigers dann von einem Quintett aus der eigenen Jugend, das sich in der Vorbereitung für die Erste Mannschaft empfehlen darf.

Vorsitzender Manfred Oster blickt ganz entspannt nach vorne: „Wir wollen nur nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir backen in Eching keine größeren Brötchen als solche, die wir dann auch essen können.“