TSV Eching: Kleiner Dämpfer nach drei Siegen in Folge Nur Remis

Eching – Allerdings stellt das 1:1 (1:0) gegen die Zweite Mannschaft des FC Stern München nach drei Siegen in Serie einen kleinen Dämpfer dar.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr

Insbesondere in der ersten Spielhälfte waren die Gastgeberinnen vom TSV sehr dominant. In einer ansehnlichen und temporeichen Partie erspielten sie sich hochkarätige Torchancen in Hülle und Fülle. Die 1:0-Führung nach einem durchgesteckten Ball auf Isabell Gmelch war deshalb die logische Konsequenz und mehr als verdient (17.). Doch auch wenn die Echinger Mädels dank einer stark aufgestellten Offensive immer mit Gegenpressing arbeiten konnten, reichte es nicht, den Vorsprung auszubauen. „Uns hat etwas das Glück gefehlt. Aber wir haben ein hohes Niveau erreicht und mit Leidenschaft und Power agiert“, sagte Trainer Jan Strehlow.

Nach der Pause waren beide Teams auf Augenhöhe und zeigten technisch anspruchsvollen Fußball. Und die Echinger Mädels zauberten weiter: Innerhalb von einer Minute zimmerten sie den Ball gleich zweimal aus kurzer Distanz an den Pfosten. Das rächte sich: Im direkten Gegenzug kassierte der TSV unglücklich den 1:1-Ausgleich (63.) – und damit den ersten Gegentreffer in dieser Bezirksoberliga-Spielzeit. Das klare Chancenplus hatten auch in der Folge weiter die Zebras, ein Tor wollte aber nicht mehr fallen.

„Arbeit wird halt nicht immer belohnt. Es hätte durchaus ein Dreier drin sein können“, bedauerte Coach Strehlow. „Allerdings war das bisher der stärkste Gegner in dieser Runde, wir können mit unserer Leistung deshalb zufrieden sein.“ Um weiterhin vorne mitzumischen, müssen die Mädels weiter punkten. Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich am Sonntag ab 18.30 Uhr beim TSV Neuried. (Franziska Kugler)