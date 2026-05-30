TSV Eching gegen SV Dietersheim: Wer gewinnt, steigt auf

Zum Siegen verdammt: Die Dietersheimer Männer um Nicolas Esono Ntutum (M.) verloren das Hinspiel mit 1:2 und gehen nun mit drei Rückstand in die Partie. – Foto: Lehmann

In dieser Saison stand Dietersheim in der Tabelle lange Zeit oben und war auf dem besten Weg, den Titel schon im vorletzten Saisonspiel klarmachen zu können. Doch dann leistete sich das Team zuletzt drei Spiele ohne Sieg (zwei Punkte) – und die beste Rückrundenmannschaft Eching (zehn Siege, zwei Unentschieden) zog vorbei. Der TSV hat drei Zähler Vorsprung und entschied das Hinspiel im November mit 2:1 für sich. Gewinnt Dietersheim nun seinerseits mit einem Treffer Unterschied, wäre man punktgleich und hätte ein Remis im direkten Vergleich. Der SVD wäre dann Meister – und zwar dank der besseren Tordifferenz. Aktuell stehen beide bei plus 28.

Dieses Spiel elektrisiert die Massen: Die Partie TSV Eching gegen SV Dietersheim (Samstag, 15 Uhr) ist der große Showdown am letzten Spieltag. Es geht um die Gemeindemeisterschaft und den Meistertitel in der Kreisklasse 3. Der Sieger steigt in die Kreisliga auf, und der Verlierer muss als Zweiter in die Relegation.

„Ich schlafe gut“, sagt Echings Trainer Miljan Prijovic. „Ich war lange Profi und kenne solche Spiele.“ Der Serbe kickte einst in den ersten Ligen von Serbien, Kasachstan, China oder Usbekistan. Auch ein Einsatz im UEFA-Cup steht in seiner Vita. „Dieses Spiel ist ein Feiertag für die Fans“, betont Prijovic. Seinen Männern sagt er, dass sie sich freuen sollen: „Von solchen Spielen träumt jeder Fußballer – egal, ob in der A-Klasse oder der 2. Bundesliga.“

Prijovic zollt den Dietersheimern Respekt für eine starke Saison, „aber wir sind die beste Mannschaft der letzten Wochen und haben es verdient“. Die Zebras haben die volle Kapelle am Start – und der Trainer sagt selbstbewusst, dass man nicht auf Unentschieden spielen werde. Die Echinger wollen sich nicht mit einem Remis in die Kreisliga zittern, sondern schon früher alles klar machen. Bei der Frage nach der Taktik lächelt der TSV-Coach nur – und schweigt.

Dietersheims Trainer Christopher Schindler braucht keine Antwort auf diese Frage: „Die wissen, wie wir spielen. Und wir wissen, wie die spielen. Es wird ein 50:50-Match und bis zum Schluss eng bleiben.“ Und noch was: „Der Trend der letzten Wochen spielt keine Rolle. Wir hatten eben etwas Pech.“ Psychologisch verweist der ehemalige TSV-Spieler Schindler darauf, „dass der Druck alleine schon historisch bedingt bei Eching liegt“. Dietersheim hat acht Verletzte und drei angeschlagene Akteure – und dennoch sagt er, dass man genug Qualität habe für einen Sieg im mit weitem Abstand größten Spiel der Vereinsgeschichte.

Dafür arbeiten die Dietersheimer an einem Heimspiel in Eching. Für die 4,4 Kilometer vom eigenen Sportheim zum Echinger Stadion gibt es einen Fanshuttle – auf einem Traktoranhänger. In der Mannschaftsbesprechung zeigte Schindler ein 14-minütiges Video von der Aufstiegsfeier vor einem Jahr. Und im WhatsApp-Status vieler Dietersheimer ist das Plakat mit dem Aufruf zu sehen: „In Eching Geschichte schreiben – Ein Team. Ein Ziel. Schon wieder.“ Der Trainer setzt auf pure Emotion: „Für jeden Amateurfußballer ist es etwas Besonderes, einmal in seinem Leben so ein Spiel bestreiten zu dürfen. Wir wollen die Leute in Dietersheim noch stolzer machen, als sie es eh schon sind.“