TSV Eching erzielt 45-Meter-Tor in der Nachspielzeit zum 3:3

Mächtig ins Zeug legte sich der TSV um Elisa Josephs (r.). – Foto: Josephs

Verteidigerin Tatjana Resenscheck trifft in der dritten Minute der Nachspielzeit aus 45 Metern. Ihre Flanke setzt auf und hüpft über die Torhüterin ins Netz.

Nach einer schwierigen Bezirksoberliga-Saison haben sich die Fußballerinnen des TSV Eching mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschiedet: Mit der letzten Aktion sicherte Tatjana Resenscheck den bereits abgestiegenen Zebras ein 3:3 (0:2)-Unentschieden gegen den FC Markt Schwaben. „Und dieser Punkt war mehr als verdient“, sagte TSV-Trainer Marvin Frehe.

Für Markt Schwaben wäre mit einem Sieg und einem Patzer des TSV Turnerbund München sogar noch die Meisterschaft drin gewesen. Das merkte man den Gästen aber nicht an. „Wir waren von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft“, berichtete Frehe. Effizienter agierte jedoch der FCMS: Nach einer Ecke und einem Konter stand es zur Halbzeit 2:0 für den Tabellenzweiten.

Dennoch blieben die Zebras-Fußballerinnen am Drücker. In der 58. Minute steckte Sandra Mederl im richtigen Moment auf Silvana Franke durch. Deren Schuss auf Höhe der Grundlinie wurde so abgefälscht, dass er am langen Pfosten zum 1:2 einschlug. Und nur fünf Minuten später netzte Sonja Ermair nach einem schönen Doppelpass zum überfälligen 2:2 ein.

In der Schlussphase wurde es dann turbulent: Erst vergaben die Gäste einen fragwürdigen Strafstoß, gingen anschließend aber dennoch mit 3:2 in Führung (86.). In der dritten Minute der Nachspielzeit war dann aber der Moment von Verteidigerin Tatjana Resenscheck gekommen: Ihre geplante Flanke 45 Meter vor dem Tor wurde immer länger, setzte auf und hüpfte über die gegnerische Torhüterin zum viel umjubelten 3:3 in den Kasten. „Das ist ein versöhnlicher Saisonabschluss“, freute sich Trainer Frehe nach dem Abpfiff.