Bei dichtem Nebel setzte sich der TSV Ebersheim (in den blauen Trikots) gegen die Zweitvertretung des FSV Oppenheim durch und holte sich die Tabellenführung zurück. – Foto: Michael Wolff

TSV Ebersheim wieder an der Spitze TSG Drais gewinnt Nachholspiel und muss zwischenzeitliche Tabellenführung wieder abgeben +++ FSV Saulheim II, Spvgg. Essenheim und VfB Bodenheim II feiern Kantersiege +++ Spitzenduell geht an 1. FC Nackenheim +++ Spvgg. Selzen überrascht SG Undenheim/Schornsheim +++ FC Lörzweiler siegt im Kellerduell +++ SG Rhein-Selz II muss absagen

MAINZ-BINGEN. Am dritten November-Wochenende fand in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost der 16. Spieltag statt. Der TSV Ebersheim eroberte die Tabellenspitze von der TSG Drais zurück, die zwar ihr Nachholspiel gewann, aber am Sonntag leer ausging.

TSG-Trainer Andreas Herget sagte: „Ordentliche Leistung gegen eine kampfstarke und eine nie aufsteckende Mannschaft aus Selzen - ohne dabei zu glänzen. In den ersten Minuten hatten wir Probleme, ins Spiel zu finden. In dieser Phase hatten wir Glück, dass ein Fernschuss nur an die Latte gegangen ist. Ab diesem Zeitpunkt haben wir das Spiel kontrolliert und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen - auch eine zwischenzeitliche 10-Minuten-Strafe hat uns nicht aus dem Tritt gebracht. In der zweiten Halbzeit haben wir nur noch versucht, das Spiel zu verwalten anstatt konsequent auf das 3:0 zu gehen. Erst mit dem Treffer in der 89. Minute war das Spiel endgültig entschieden, zuvor hat unser Torwart mit zwei starken Paraden ein Gegentor und somit eine mögliche hektische Schlussphase verhindert.” Tore: 1:0 Justus Simon Becker (11.), 2:0, 3:0 Felix Daniel (38., 89.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Simon Schärf (TSG Drais) wegen Verhinderung der Ausführung eines Freistoßes (16.)