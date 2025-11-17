TSV Ebersheim wieder an der Spitze

MAINZ-BINGEN. Am dritten November-Wochenende fand in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost der 16. Spieltag statt. Der TSV Ebersheim eroberte die Tabellenspitze von der TSG Drais zurück, die zwar ihr Nachholspiel gewann, aber am Sonntag leer ausging.
TSG Drais – Spvgg. Selzen 3:0 (2:0)
TSG-Trainer Andreas Herget sagte: „Ordentliche Leistung gegen eine kampfstarke und eine nie aufsteckende Mannschaft aus Selzen - ohne dabei zu glänzen. In den ersten Minuten hatten wir Probleme, ins Spiel zu finden. In dieser Phase hatten wir Glück, dass ein Fernschuss nur an die Latte gegangen ist. Ab diesem Zeitpunkt haben wir das Spiel kontrolliert und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen - auch eine zwischenzeitliche 10-Minuten-Strafe hat uns nicht aus dem Tritt gebracht. In der zweiten Halbzeit haben wir nur noch versucht, das Spiel zu verwalten anstatt konsequent auf das 3:0 zu gehen. Erst mit dem Treffer in der 89. Minute war das Spiel endgültig entschieden, zuvor hat unser Torwart mit zwei starken Paraden ein Gegentor und somit eine mögliche hektische Schlussphase verhindert.”
Tore: 1:0 Justus Simon Becker (11.), 2:0, 3:0 Felix Daniel (38., 89.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Simon Schärf (TSG Drais) wegen Verhinderung der Ausführung eines Freistoßes (16.)
TV 1817 Mainz II – FSV Saulheim II 0:8 (0:3)
„Nach dem Rückschlag letzte Woche wollten wir eine Reaktion zeigen und haben dies auch getan. Bis auf eine kurze Anfangsnervosität hatten wir das Spiel dauerhaft unter Kontrolle und haben über 90 Minuten Torgefahr ausgestrahlt, was dann zu dem hohen Ergebnis geführt hat. Eine geschlossene Teamleistung, die auch zu einem lupenreinen Hattrick innerhalb von acht Minuten durch Luca de Filippo geführt hat. Nun gilt es, diesen Schwung in das nächste Topspiel am kommenden Sonntag zu transportieren”, berichtete FSV-Trainer Denis Scharffe.
Tore: 0:1 Miro Yilmaz (20.), 0:2 Moritz Czeremin (25.), 0:3 M. Yilmaz (34.), 0:4 Jean-Philippe Velten (50.), 0:5, 0:6, 0:7 Luca de Filippo (53., 55., 61.), 0:8 J.-P. Velten (74.)
1. FC Nackenheim – TSG Drais 4:3 (3:1)
FC-Spielertrainer Norman Loos kommentierte: „Es war ein absolutes Spitzenspiel und ein verdammt wichtiger Sieg für uns. Wir sind super reingekommen und hatten das Spiel voll im Sack. Leider mussten wir zweimal verletzungsbedingt wechseln und durch einen Abstimmungsfehler ist das 3:1 gefallen. In der zweiten Halbzeit ist Drais anfangs besser gewesen, hat verkürzen können, doch wir hatten die Antwort parat.” Im Anschluss habe der Schiedsrichter leider den Faden verloren und viele falsche Entscheidungen getroffen. Nach Loos’ Ansicht hätte sein Team zwei – vielleicht sogar drei – Elfmeter zugesprochen kriegen müssen. Da der Pfiff des Unparteiischen in diesen Situationen zu Ungunsten der Nackenheimer ausblieb, gab es keine Vorentscheidung für den FC, sondern einen Strafstoß für die TSG, der wieder Spannung in die Partie brachte. Zudem resultierte daraus die Gelb-Rote Karte für FC-Akteur Dogan Sertci. „Dann war es purer Kampf und Leidenschaft. Wir haben viel wegverteidigt, aber die Draiser hatten keine hundertprozentige Chance mehr”, so Loos, der in der 90. Minute noch das 5:3 auf dem Fuß hatte, aber vergab.
Tore: 1:0 Marc-Kevin Marx (3.), 2:0 Pietro-Danilo Siragusa (7.), 3:0 M.-K. Marx (26.), 3:1 Justus Becker (37.), 3:2 Valentin Lukas Becker (53.), 4:2 Norman Loos (64.), 4:3 J. Becker (69., FE), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Dogan Sertci (1. FC Nackenheim) wegen Foulspiels (67.)
SG Undenheim/Schornsheim - Spvgg. Selzen 2:5 (1:3)
„Nach 30 Minuten haben wir ihn aus taktischen Gründen herausgenommen. Zunächst war er geknickt, aber zehn Minuten vor Schluss haben wir ihn wieder als Rückwechsel gebracht. Er hat dann eine tolle Leistung gebracht, sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt und alles reingehauen”, hob Spvgg-Spielertrainer Alexander Hoyer die Einstellung von Marco Oberkehr hervor. Generell sei der Einsatz seiner Mannschaft der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Die Selzer hätten direkt stark angefangen – auch wenn sie aus dem Nichts in Rückstand geraten seien – und die Undenheimer Geschenke effektiv genutzt.
Tore: 1:0 Tomas Griskus (13.), 1:1 Aurel Körper (30.), 1:2 Marcel Ullmer (36., per Kopf), 1:3 Niklas Zeringer (40.), 1:4 A. Körper (46.), 2:4 Jannik Manz (53.), 2:5 N. Zeringer (90.+4)
UDP Mainz – FC Lörzweiler 0:3 (0:2)
FC-Spielertrainer Stefan Zimmermann äußerte sich wie folgt: „Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung konnten wir den wichtigen Sieg gegen UDP einfahren. Besonders erfreulich ist, dass wir es endlich geschafft haben, die Null zu halten. Ein großes Lob geht dabei an unseren Torwart Cedric Ramsauer, der mit einer starken Leistung entscheidend dazu beigetragen hat.”
Tore: 0:1 Oliver Lucas Michel (6.), 0:2 Stefan Zimmermann (13.), 0:3 David Kraft (90.+4)
Spvgg. Essenheim – FC Inter Mainz 5:0 (2:0)
„In der Anfangsphase ist es ein ausgeglichenes Spiel mit guten Situationen auf beiden Seiten gewesen. Durch einen berechtigten Elfmeter sind wir in Führung gegangen. Ab da haben wir das Spiel kontrolliert und noch vor der Pause auf 2:0 erhöht. In der zweiten Hälfte wollten wir schnell die Entscheidung durch das dritte Tor suchen, was uns auch geglückt ist und auch die Vorentscheidung war. Inter hatte noch ein, zwei gute Angriffsmöglichkeiten, aber wir haben gut verteidigt, mit zwei weiteren Toren den Sack zugemacht und verdient die drei Punkte daheim behalten”, gab Spvgg-Trainer Kevin Tscheuschner zu Protokoll.
Tore: 1:0 Pedro Mina Alves (32., FE), 2:0 Leon Reiner Nuber (35., Kopfball), 3:0 P. Mina Alves (56.), 4:0 Sven Planer (71., per Kopf), 5:0 Janis Heinze (87.)
VfB Bodenheim II – FVgg. Mombach 5:0 (1:0)
VfB-Trainer Marcel Baumgärtner fasste zusammen: „Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung und Leistung meiner Mannschaft. Wir haben mit einer hohen Intensität und Risikobereitschaft Fußball gespielt und wurden für unser aktiv geführtes Spiel belohnt. Wenn wir jetzt noch unsere Chancen, die wir uns super herausgespielt haben, besser nutzen, schießen wir noch vier bis fünf Tore mehr. So können wir gerne weitermachen.”
Tore: 1:0 Niclas Schenk (37.), 2:0 Thomas Meyenburg (58.), 3:0 Finn Pageler (68.), 4:0 Johannes Dölschner (79.), 5:0 Matteo Kerz (83.)
FSG Jugenheim/Partenheim - SG Rhein-Selz II
Sascha Berges, der sportliche Leiter der SG Rhein-Selz, teilte mit: „Leider haben bei einem ohnehin kleinen Kader vier Spieler kurzfristig wegen Krankheit absagen müssen. Somit haben wir keine elf Mann zusammen bekommen und mussten das Spiel absagen.” Die Partie wird voraussichtlich mit 2:0 für die FSG Jugenheim/Partenheim gewertet werden.
TSV Mainz-Ebersheim – FSV Oppenheim II 2:0
„Wir haben über die gesamte Spielzeit den Ton angegeben und uns zahlreiche Chancen erspielt. Bis auf eine Großchance für Oppenheim zu Beginn des Spiels war es eine einseitige Begegnung, die aufgrund unserer fehlenden Konsequenz vor dem Tor bis zum Schluss spannend geblieben ist”, so das Statement von TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler.
Tore: 1:0 Elias Lennart Matzon (45., Kopfball), 2:0 Robert Beetz (90.+2), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Luca Carrion (FSV Oppenheim II) wegen einer Notbremse (90.+2)