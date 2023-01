TSV Ebersheim: "Haben das Potenzial alle Spiele zu gewinnen" Der Turn- und Sportverein im Winter-TÜV: Jungs aus der zweiten sollen eine Chance bekommen, zusätzlich holt der TSV zwei neue Spieler

Lukas Sudowe, sportlicher Leiter des TSV Ebersheim, teilte uns folgendes mit.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wir liegen aktuell auf einem ordentlichen fünften Tabellenplatz, weiterhin in Schlagdistanz zum zweiten Tabellenplatz (TSV Uelversheim). Unser Start in die Saison lief richtig gut und auch im Verbandspokal konnten wir mit dem Sieg über Zornheim einen tollen Heimsieg feiern. Damit waren wir sehr zufrieden. Natürlich wäre es schöner gewesen, unseren guten Start in die Saison weiter fortzuführen und dadurch zum jetzigen Zeitpunkt noch weiter oben in der Tabelle zu stehen. Leider hat uns das Verletzungspech doch ziemlich gebeutelt. Hinzu kam in einigen Spielen wie gegen Mommenheim II, Saulheim II oder Uelversheim fehlendes Matchglück. In diesen Spielen hat unsere junge Mannschaft einiges an Lehrgeld bezahlt. Wir sind nun nicht mehr der Favorit auf den Aufstieg, werden aber weiterhin alles daran setzen in Lauerstellung zu bleiben, um Ausrutscher der Mannschaften von oben für uns nutzen zu können.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir haben das Potenzial jeden in der Liga zu schlagen. Dennoch sind und bleiben wir ein junges Team, das aus den Fehlern der Hinrunde lernen muss, um gewisse Dinge in der Rückrunde besser zu machen. Wir werden auch in der Rückrunde personell nicht 100% aus dem vollen schöpfen können. Das muss der Mannschaft bewusst sein. Wir müssen noch enger zusammenrücken und noch mehr Einsatz auf dem Platz und noch mehr Disziplin in den Trainingseinheiten zeigen. Nur dann können wir die fehlenden Prozente, die uns in der Hinrunde Punkte gekostet haben, in der Rückrunde auf den Platz bringen!

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?