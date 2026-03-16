TSV Ebersheim gewinnt Verfolgerduell

MAINZ-BINGEN. Am Sonntag wurde in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost der 21. Spieltag ausgetragen. In acht Partien gelang es fünf Teams, ohne Gegentor zu bleiben.
FSV Oppenheim II – VfB Bodenheim II 0:8 (0:3)
„Um oben weiter anzuknüpfen, waren die Punkte wichtig und die hat sich die Mannschaft verdient geholt. Großes Lob an meine Mannschaft für diese Leistung. Das Ergebnis geht am Ende absolut in Ordnung, auch wenn wir selbst noch einige gute Chancen liegengelassen haben. Trotzdem war das eine starke Teamleistung, auf die wir weiter aufbauen können”, fasste VfB-Trainer Fabio Salamida zusammen.
Tore: 0:1 Matteo Greco (25., FE), 0:2 Lucas Teixeira (27.), 0:3 Matteo Kerz (32.), 0:4 Luca Leber (57.), 0:5 Niclas Schenk (68.), 0:6 Johannes Dölschner (81.), 0:7 M. Kerz (85.), 0:8 J. Dölschner (89.), Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karten Plus / 10-Minuten-Zeitstrafen für Etienne Fell (28.) & Christoph Rech (40./beide FSV Oppenheim II) und Finn Pageler (85./VfB Bodenheim II)
FSV Saulheim II – SG Rhein-Selz II 2:0 (0:0)
Dem favorisierten FSV gelang gegen das Schlusslicht erst Mitte des zweiten Durchgangs die Führung, die die Saulheimer noch um ein weiteres Tor ausbauten. Durch den Heimsieg sprangen die Hausherren im Klassement auf den vierten Rang und überholten die Spvgg. Essenheim, die die Heimreise aus dem Kesseltal mit leeren Händen antreten musste.
FSV-Trainer Denis Scharffe kommentierte: „Wir sind gut in die Partie gekommen, haben es aber in der ersten Halbzeit wegen einer Kombination aus Pech, Ungenauigkeiten und aufopferungsvoll kämpfenden Gegnern nicht geschafft, Tore zu erzielen. Im Gegensatz zum Hinspiel ist es uns aber gelungen, in der zweiten Hälfte den Druck weiter aufrecht zu halten und uns dann auch zu belohnen. Gerade Spieler, die aus verschiedensten Gründen noch wenig Minuten in dieser Saison bekommen haben, haben entscheidend zu dem Spielverlauf beigetragen.”
Tore: 1:0 David Ronellenfitsch (64.), 2:0 Jean-Philippe Velten (79.)
Spvgg. Selzen – FSG Jugenheim/Partenheim 0:4 (0:2)
FSG-Teammanager Jockel Weinz, der den im Urlaub weilenden Trainer Manuel Helmlinger vertrat, sagte: „Unter der Woche haben wir defensive Elemente trainiert, was die Mannschaft auch im Spiel umgesetzt hat. Wir haben hoch und gut im Block verteidigt. Alle Tore waren schön herausgespielt und es hätte höher ausfallen können.” Die Selzer hätten primär mit langen Bällen operiert, die die FSG wegverteidigen konnte, sodass am Ende auch die Null stand, so Weinz.
Tore: 0:1, 0:2 Taylor Louis Knewitz (9., 12.), 0:3 Nils Markow (69.), 0:4 Eigentor von Peter Mann (82.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Sebastiano Sabah Jasarov (FSG Jugenheim-Partenheim) wegen Ballwegschießens (85.)
TSV Mainz-Ebersheim – Spvgg. Essenheim 2:0 (1:0)
Die Begegnung der vor dem Zusammentreffen punktgleichen Teams ging an die Elf aus dem Kesseltal, die nun ärgster Verfolger der beiden Spitzenteams aus Nackenheim und Drais ist.
„Wir haben das Spiel verdient gewonnen, da wir diszipliniert verteidigt und über 90 Minuten keine hochkarätige Torchance zugelassen haben. In der ersten Halbzeit hatten wir die Kontrolle über das Spiel und sind folgerichtig mit 1:0 in Führung gegangen, haben es jedoch verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Nach dem 2:0 - kurz nach Wiederbeginn - haben wir etwas tiefer gestanden und Essenheim mehr Spielanteile überlassen. Offensiv sind wir nicht mehr nennenswert in Erscheinung getreten, haben hinten aber auch weiterhin nichts anbrennen lassen. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung möchte ich Hannes Mendel hervorheben, der seinen starken, ersten Startelfeinsatz mit einem Tor gekrönt hat”, berichtete TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler.
Tore: 1:0 Felix Christian Hoppe (19.), 2:0 Hannes Mendel (49.)
SG Undenheim/Schornsheim - TV 1817 Mainz II 5:0 (0:0)
Das SG-Trainerduo, bestehend aus Daniel Fischer und Kai Rausch, gab folgendes Statement ab: „In einer für lange Zeit ausgeglichenen Partie ist es zunächst torlos in die Halbzeit gegangen. Direkt nach Wiederanpfiff hat unsere Mannschaft zunächst eine Druckphase des TV überstehen müssen, in der unser Torwart Jakob Diehl mit mehreren starken Paraden maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir ohne Gegentor geblieben sind. Mit dem 1:0 haben wir anschließend den Knoten lösen und in der Schlussphase noch deutlich auf 5:0 stellen können.” Durch den Heimerfolg zog die SG tabellarisch am TV vorbei.
Tore: 1:0 Andre Kröhl (57.), 2:0 Timon Grode (73.), 3:0 Julius Laux (76.), 4:0 Justus Schmitz (78.), 5:0 Aaron Haibach (88.)
TSG Drais – UDP Mainz 5:1 (3:0)
„Geschlossen starke Mannschaftsleistung gegen einen unangenehm zu bespielenden Gegner, gegen den wir uns in den letzten Jahren meist schwergetan haben und sehr enge Partien hatten. In der ersten Halbzeit haben wir die Fehler der Gäste konsequent zu einer verdienten 3:0-Pausenführung ausnutzen können. Mir hat gut gefallen, dass wir trotz der sicheren Führung auch nach der Pause konzentriert geblieben sind, da wir gewusst haben, dass UDP trotz des Rückstands nicht aufgeben würde und nichts zu verlieren hatte. Einziger Wermutstropfen - einer ansonsten guten Defensivleistung - war der Gegentreffer in der Nachspielzeit, wobei sich der Gegner den Ehrentreffer in der zweiten Hälfte verdient hat”, teilte TSG-Trainer Andreas Herget mit.
Tore: 1:0 Anas Tajouaout (17.), 2:0, 3:0 Ben Wernet (33., 40.), 4:0, 5:0 Simon Schärf (57., 90.), 5:1 Michele Fortunato (90.+3)
FC Inter Mainz – FVgg. Mombach 2:3 (0:2)
FVgg-Trainer Dominik Moser äußerte sich wie folgt: „Sehr umkämpftes, aber faires Spiel mit dem besseren Ende für uns. Es hat insgesamt wenig Torchancen gegeben. Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt. Inter ist viel angerannt, hat sich aber an unserer kompakten Defensive die Zähne ausgebissen. Bezeichnend dafür sind die beiden Inter-Tore auch nach Standards gefallen.”
Tore: 0:1 Tonyo Fakas (17.), 0:2 Frederic Woernle (25.), 1:2 Eigentor von Mohamed Boualam (51.), 1:3 Erik Konder (73.), 2:3 Eigentor von Franco Presenti Kury (90.)
FC Lörzweiler - 1. FC Nackenheim 1:4 (0:2)
„Verdienter Sieg für uns. Es war kein Glanzstück. Wir haben uns schwergetan”, so Norman Loos, der Nackenheimer Spielertrainer. Trotz der frühen Führung hätten die Gäste lange gebraucht, um das nächste Tor nachzulegen. Dieses fiel erst kurz vor dem Seitenwechsel nach einem Standard. „Nach der Pause war es besser von uns, haben aber viele Chancen liegengelassen. Der Sieg war nie in Gefahr”, Loos abschließend.
Tore: 0:1, 0:2 Louis Meyer (4.; 42., per Kopf), 0:3 Pietro-Danilo Siragusa (48.), 0:4 Norman Loos (70., Kopfball), 1:4 Christopher Bywater (90., sehenswerter Distanzschuss), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Marvin Cardoso (1. FC Nackenheim) wegen Ballwegschießens (86.)