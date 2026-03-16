TSV Ebersheim gewinnt Verfolgerduell Spvgg. Essenheim unterliegt im Kesseltal +++ VfB Bodenheim II trifft acht Mal +++ FSV Saulheim II tut sich schwer +++ Klare Erfolge für FSG Jugenheim/Partenheim, SG Undenheim/Schornsheim, TSG Drais und 1. FC Nackenheim +++ FVgg. Mombach bezwingt FC Inter Mainz von Thomas Mirkes · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

Der TSV Ebersheim (in Blau) ist auch im Duell mit der Spvgg. Essenheim auf der Höhe gewesen (Foto aus einer früheren Partie gegen den FSV Opppenheim II). – Foto: Michael Wolff

MAINZ-BINGEN. Am Sonntag wurde in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost der 21. Spieltag ausgetragen. In acht Partien gelang es fünf Teams, ohne Gegentor zu bleiben.

FSV Oppenheim II – VfB Bodenheim II 0:8 (0:3) „Um oben weiter anzuknüpfen, waren die Punkte wichtig und die hat sich die Mannschaft verdient geholt. Großes Lob an meine Mannschaft für diese Leistung. Das Ergebnis geht am Ende absolut in Ordnung, auch wenn wir selbst noch einige gute Chancen liegengelassen haben. Trotzdem war das eine starke Teamleistung, auf die wir weiter aufbauen können”, fasste VfB-Trainer Fabio Salamida zusammen.

Tore: 0:1 Matteo Greco (25., FE), 0:2 Lucas Teixeira (27.), 0:3 Matteo Kerz (32.), 0:4 Luca Leber (57.), 0:5 Niclas Schenk (68.), 0:6 Johannes Dölschner (81.), 0:7 M. Kerz (85.), 0:8 J. Dölschner (89.), Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karten Plus / 10-Minuten-Zeitstrafen für Etienne Fell (28.) & Christoph Rech (40./beide FSV Oppenheim II) und Finn Pageler (85./VfB Bodenheim II) Gestern, 12:30 Uhr FSV Saulheim Saulheim II SG Rhein-Selz SG Rhein-Selz II 2 0 Abpfiff FSV Saulheim II – SG Rhein-Selz II 2:0 (0:0) Dem favorisierten FSV gelang gegen das Schlusslicht erst Mitte des zweiten Durchgangs die Führung, die die Saulheimer noch um ein weiteres Tor ausbauten. Durch den Heimsieg sprangen die Hausherren im Klassement auf den vierten Rang und überholten die Spvgg. Essenheim, die die Heimreise aus dem Kesseltal mit leeren Händen antreten musste. FSV-Trainer Denis Scharffe kommentierte: „Wir sind gut in die Partie gekommen, haben es aber in der ersten Halbzeit wegen einer Kombination aus Pech, Ungenauigkeiten und aufopferungsvoll kämpfenden Gegnern nicht geschafft, Tore zu erzielen. Im Gegensatz zum Hinspiel ist es uns aber gelungen, in der zweiten Hälfte den Druck weiter aufrecht zu halten und uns dann auch zu belohnen. Gerade Spieler, die aus verschiedensten Gründen noch wenig Minuten in dieser Saison bekommen haben, haben entscheidend zu dem Spielverlauf beigetragen.” Tore: 1:0 David Ronellenfitsch (64.), 2:0 Jean-Philippe Velten (79.)

Spvgg. Selzen – FSG Jugenheim/Partenheim 0:4 (0:2) FSG-Teammanager Jockel Weinz, der den im Urlaub weilenden Trainer Manuel Helmlinger vertrat, sagte: „Unter der Woche haben wir defensive Elemente trainiert, was die Mannschaft auch im Spiel umgesetzt hat. Wir haben hoch und gut im Block verteidigt. Alle Tore waren schön herausgespielt und es hätte höher ausfallen können.” Die Selzer hätten primär mit langen Bällen operiert, die die FSG wegverteidigen konnte, sodass am Ende auch die Null stand, so Weinz. Tore: 0:1, 0:2 Taylor Louis Knewitz (9., 12.), 0:3 Nils Markow (69.), 0:4 Eigentor von Peter Mann (82.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Sebastiano Sabah Jasarov (FSG Jugenheim-Partenheim) wegen Ballwegschießens (85.)