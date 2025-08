TSV Ebersberg will Heimstärke im Waldstadion auch gegen Dorfen nutzen

Die Bezirksliga-Aufsteiger aus Ebersberg freuen sich am heutigen Freitag, 1. August, auf ihr erstes Heimspiel. Zu Gast im Waldsportpark sind die Kicker des TSV Dorfen. Eber-Trainer Michael Hieber blickt der Partie optimistisch entgegen.

Ebersberg – „Sie sind Teil unseres brutalen Auftaktprogramms.“ Der Respekt von Michael Hieber vor dem heutigen Gegner aus Dorfen ist unüberhörbar. Doch dem Fußballcoach des TSV Ebersberg ist nicht bange. Er und sein Team freuten sich gar auf das Duell (Anstoß 20 Uhr) am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost: „Freitagabend, Flutlicht, voraussichtlich englisches Wetter, unsere Zweite spielfrei, ein freies Wochenende in Sicht. Das wird ein besonderes Spiel, das erste nach dem Aufstieg. Es gibt schlechtere Voraussetzungen.“

Eber mit stolzer Serie im Rücken

Zumal die Eber eine stolze Serie im Rücken wissen: In der vergangenen Saison ging kein einziges Spiel im Waldstadion verloren. Was auch Dorfens Trainer Andreas Hartl nicht verborgen geblieben ist: Gerade zuhause hätten die Ebersberger eine „brutale Qualität“, sagt er. Dass seine Isenstädter mit personellen Problemen in die neue Saison gehen mussten, wie er beklagte, war beim Auftakt gegen Aschau nicht wirklich zu erkennen (4:0). Und jetzt kommt Torjäger Alois Eberle zurück ins Team. Fehlen wird hingegen Neuzugang Julian Dolenga (Rot-Sperre).