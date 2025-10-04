TSV Ebersberg will gegen Peterskirchen eine Reaktion zeigen

Nach der 0:5-Niederlage gegen Saaldorf fordert Ebersbergs Fußballtrainer Hieber von seinem Bezirkligateam volle Konzentration – am Samstag wartet die robuste Elf aus Peterskirchen.

Die 0:5-Heimpleite der Vorwoche gegen den SV Saaldorf war sehr schmerzhaft für den TSV Ebersberg. Entsprechend dauerte es auch, bis die Pleite verdaut war, der nur dann etwas Gutes abgewonnen kann, wenn daraus die entsprechenden Lehren gezogen werden. „Unabhängig davon, wie das Spiel läuft, unabhängig davon, wie der Schiedsrichter pfeift, ist es so, dass wir bei uns bleiben müssen und uns von all den Themen nicht aus dem Spiel herausbringen lassen dürfen“, erklärt TSV-Coach Michael Hieber und fordert: „Vor allen Dingen dürfen wir uns nicht selbst aus dem Spiel bringen.“ Nach der Saaldorf-Partie hatte er den zu starken Fokus auf Nebensächlichkeiten moniert.

Am Samstagnachmittag, 15 Uhr, in Peterskirchen wartet auf die Eber eine Mannschaft, die dem SV Saaldorf sehr ähnlich ist. „Ich schätze Peterskirchen als körperlich sehr robuste Truppe ein, die sich ihrer taktischen Disziplin vor allem gegen den Ball durchaus bewusst ist“, so Hieber mit einer Beschreibung, die dem letzten Gegner sehr ähnelt. „Sie haben es so schon vielen Mannschaften sehr schwer gemacht im Laufe der Saison.“ Kurzum: Es handelt es sich um eine Mannschaft, die über den Kampf zum Spiel findet und sich durch Zusammenhalt auszeichnet. „Wir werden bereit sein, den Kampf und die Art des Spiels anzunehmen“, prophezeit Hieber.

Als wichtigsten Neuzugang im Herbst kann sich beim TSV Ebersberg der neue Kunstrasen im Waldsportpark erweisen: „Wir waren zwar noch nicht drauf, das Grün ist aber schon verlegt und sieht top aus. Das wird ein Platz, auf den man sich freuen kann. Vor allen Dingen wird er die Trainingssituation entzerren, sodass wir und die Jugendmannschaften uns wieder verteilen können und unsere Rasenplätze hoffentlich wieder in einen besseren Zustand kommen“, berichtet der Coach. Erst einmal geht es aber am Samstag in die Gemeinde Tacherting (Kreis Traunstein) und dort, so viel ist sicher, wird richtig geackert.