TSV Ebersberg verliert Hinspiel – und setzt jetzt auf Robustheit und den Rasensprenkler

Und die nächste Unterbrechung: Rechten Spielfluss ließen die Ebersberger um (schwarz) Thomas Grünwald (links Stefan Niedermaier) im Hinspiel ebensowenig wie die Palzinger aufkommen. – Foto: Rainer Lehmann

Der TSV Ebersberg muss im Relegations-Rückspiel am Samstag einen 0:1-Rückstand gegen den SV Ampertal Palzing drehen. Trainer Michael Hieber plant, den Rasen im Waldstadion vor dem Spiel kräftig zu wässern.

Ebersbergs Trainer Michael Hieber lässt sich vor dem Rückspiel am Samstag, 15 Uhr, von dem späten Rückschlag aber nicht aus der Ruhe bringen: „Ich blicke mit Zuversicht auf das Spiel, weil ich weiß, was wir zuhause imstande sind zu leisten.“

Die Serie des TSV Ebersberg von zehn Spielen ohne Niederlage ist am Dienstagabend in Palzing im Relegationshinspiel der zweiten Runde zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt gerissen. Im Spiel der schätzungsweise tausend Fouls bugsierte der SV Ampertal Palzing in der 97. Minute nach einem Freistoß von der Mittellinie den Ball im Getümmel über die Linie.

Seit November wurde beim TSV Ebersberg die Relegation als Weg zum Klassenerhalt gesehen. Die Ausgangslage vor dem letzten Spiel der Saison ist klar: Die Hieber-Elf muss im Waldstadion gewinnen. „Wenn wir das Spiel gewinnen, geht es in die Verlängerung oder gegebenenfalls ins Elfmeterschießen. Darauf sind wir eingestellt und hoffentlich haben wir zuhause den längeren Atem“, so der Coach.

Um das Rückspiel für sich zu entscheiden, müssen die Hausherren hauptsächlich mehr Tempo in ihr Spiel bringen. In Palzing war dies fast nicht möglich, da beide Seiten Fouls am laufenden Band begingen. „Wir können uns noch steigern und aus dem Hinspiel die richtigen Schlüsse ziehen“, zeigt sich Hieber hoffnungsvoll. „Wir müssen uns auf deren körperliche Spielweise einstellen, um bei der Art, wie sie Zweikämpfe führen, dagegenhalten zu können.“

Michael Hieber muss einerseits also seine Malocher aufstellen, andererseits benötigt er auch seine gewitztesten Fußballer, um den SV Ampertal Palzing spielerisch zu knacken: „Mit Ball müssen wir uns verbessern und mehr Dynamik reinbringen, sodass wir den Gegner noch mehr beschäftigen.“ Neben der eigenen Herangehensweise könnte der Rasensprenkler zum Ebersberger Joker werden. In Palzing war der Rasen extrem stumpf, was den Hausherren entgegenkam. Im Waldsportpark wird am Samstag ziemlich sicher fleißig gewässert werden.

Neben all der Theorie wird es aber auch auf die nackten Fakten ankommen – und das sind im Fußball Tore: „Ein frühes Tor würde uns sehr helfen.“ Dafür will Ebersberg offensiver und schwungvoller auftreten. Gelingt dies, besteht trotz des 0:1-Rückstandes die große Chance auf ein weiteres Jahr Bezirksliga.