TSV Ebersberg überrollt SV Polling mit 5:2 – nach 18 Minuten steht es 3:0

FB Relegation Ebersberg vs Polling -- Trainer Michael Hieber Schlußpfiff – Foto: Sro

Der TSV Ebersberg ist in die zweite Runde der Bezirksliga-Relegation eingezogen. Heute Abend um 19.30 Uhr trifft die Mannschaft auf den deutlich stärkeren SVA Palzing.

Mit einem fulminanten 5:2-Heimsieg gegen den SV Polling ist der TSV Ebersberg in die 2. Runde der Bezirksliga-Relegation eingezogen. Dort gastiert die Mannschaft heute Abend, um 19.30 Uhr, beim Spielverein Ampertal Palzing. „Jetzt haben wir die Hälfte geschafft, jetzt ist die Halbzeit quasi rum“, ordnete Trainer Michael Hieber das Weiterkommen ein. „Jetzt müssen wir dasselbe Spiel noch einmal angehen.“

Dass der TSV Ebersberg nach dem 2:2 im Hinspiel unbedingt in die nächste Runde einziehen wollte, mussten die Gäste aus Polling besonders in der Anfangsphase feststellen. Die Gastgeber überrannten Polling förmlich und führten nach 18 Minuten mit 3:0. Moritz Eglseder brachte Ebersberg mit einem Weitschuss ins lange Eck in Führung, beim 2:0 verwertete Lusilawo Kisungu einen Rückpass und beim 3:0 verwandelte Timo Schaller einen Strafstoß nach Foul an Moritz Eglseder.

„Der Sieg ist absolut verdient, weil wir richtig gut waren und noch viele Chancen auf das vierte und fünfte Tor hatten“, bilanzierte der Eber-Coach. Da seine Mannschaft aber nicht nachlegte, war Polling noch nicht endgültig geschlagen. Stattdessen wurden die bis dahin chancenlosen Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen Abspielfehler von Torhüter Lukas Schmidmaier reanimiert. Julian Jäcker nahm das Geschenk dankend an und hauchte seiner Mannschaft neuen Mut ein.

Als Benedikt Veicht den 2:3-Anschlusstreffer erzielte, wackelte Ebersberg zwar kurz, fiel aber nicht. „Das war natürlich frustrierend“, bekannte Hieber. „Wir hatten beste Chancen ausgelassen. Natürlich haben wir da gewackelt. Erst durch das 1:3 hat Polling eine Idee davon bekommen, dass sie an diesem Tag etwas holen konnten. Bis dahin hatten sie gar nicht die Überzeugung, dass da noch etwas gehen könnte.“

Die Pollinger Hoffnung wurde von Simon Wiener mit einem wuchtigen Kopfball zum 4:2 jedoch im Keim erstickt. Maximilian Volk legte unmittelbar darauf das 5:2 nach, wodurch das Spiel und damit die erste Relegationsrunde entschieden waren. „Gott sei Dank konnten wir hinten raus mit zwei schnellen Toren nachlegen“, schnaufte Hieber durch.

Mit dem SVA Palzing wartet nun wohl ein deutlich stärkerer Gegner in Runde zwei. Während Polling mit nur 23 Punkten und einem katastrophalen Torverhältnis (38:88) Vorletzter in der Südstaffel wurde, landete Palzing in der Nordstaffel mit 32 Zählern bei 50:59 Toren immerhin auf Rang 13. Zum direkten Klassenerhalt fehlten jedoch neun Punkte. „Ich kann noch nicht viel zu Palzing sagen“, so Hieber am Samstagabend. „Ich kenne sie etwas besser als Polling, weil ich die zumindest schon ein paar Mal gesehen habe. In die Bezirksliga Nord habe ich etwas bessere Kontakte.“